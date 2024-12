El hundimiento de Guardiola: «No soy lo suficientemente bueno»

Pep Guardiola vive su momento más bajo con el City y probablemente en su carrera como entrenador. El técnico catalán sólo ha podido ganar uno de los últimos 11 partidos siendo la derrota en el derbi de Mánchester la guinda al pastel en esta racha. El entrenador, quien recientemente se autolesionó antes de una rueda de prensa, volvió a fustigarse ante los medios de comunicación.

«No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe, el entrenador, tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad. Les regalamos dos goles. Pero esta no es la peor derrota en mis nueve años en el cargo. Las derrotas en Champions son más duras», dijo Guardiola sobre la derrota.

El técnico fue cuidado por sus aficionados antes del encuentro contra el United sacando un tifo en catalán, pero ni por esas pudo revertir la situación que viven los citizens. «No hay mucho que decir. No hubo defensa, fueron increíblemente persistentes. En dos temporadas no habíamos perdido tantos partidos. No podemos defender eso. No se trata de tal o cual jugador. Regalamos goles, es culpa nuestra. No jugamos con tranquilidad. Los resultados no son buenos. Conozco la situación, la entiendo, pero la realidad es esta», indicó.

Finalmente, Guardiola no quiso culpar a ninguno de sus jugadores, pese a que su defensa es de cristal como se pudo ver en los dos goles del United. «En el área hay que tener cuidado. No se trata de Matheus Nunes, jugó muy bien en una posición que no es la suya, como lateral. No se trata de eso, pero tenemos que jugar mejor. Sólo podemos seguir adelante», dijo el de Santpedor.

El próximo partido del City es contra el Aston Villa con los dos equipos actualmente situados en los puestos de Europa League de la Premier. La situación, cuanto menos, es atípica para un Guardiola que ya no sabe qué hacer para que su discurso cale en sus discípulos. Mientras, el Liverpool ya se ha marchado a 9 puntos del equipo en la clasificación.