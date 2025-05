La huelga de Mediapro puede suspender las jornadas decisivas de la Liga de Tebas al dejar sin señal al VAR

La incertidumbre se acumula en torno a las tres últimas jornadas de la Liga. La huelga con la que amenazan los trabajadores de Mediapro puede parar la competición de Javier Tebas en sus jornadas decisivas. Las tres últimas fechas del campeonato estarían en el aire ya no sólo por su emisión en televisión, que se vería afectada, sino porque este paro dejaría sin VAR los partidos. Cabe recordar que de Mediapro depende la realización de todos los partidos y también es el operador del videoarbitraje. Sin ellos, no se podría contar con la herramienta de la que se ayudan los árbitros.

De esta forma, las jornadas 36, 37 y 38 de la Liga, en las que estará todo en juego, podrían verse obligadas a la suspensión. Todo el campeonato se ha disputado con VAR, independientemente de que en momentos puntuales pueda dar fallos, por lo que dejar de utilizarlo para las tres últimas jornadas, que son las más decisivas, supondría un claro agravio comparativo para todos los clubes respecto al resto de encuentros que han jugado a lo largo del curso.

Hasta la fecha, sólo corría peligro la emisión de la competición. La huelga prevista por los trabajadores de Mediapro haría que la señal de la competición no se pudiera ver en ningún lugar, debido a que son los encargados de la realización. Sólo los espectadores en los estadios podrían disfrutar de cada partidoo, que sería retransmitido en radios o a través de medios digitales in situ.

Sin embargo, con la afectación del VAR, corre peligro la disputa en sí de las tres últimas jornadas. Sería injusto para todos los equipos el haber estado todo el curso contando con la herramienta diseñada para facilitar la labor arbitral. Fueras de juego, penaltis claros que se pasan por alto en directo… en definitiva, jugadas que tienen una clara incidencia en los resultados, son señaladas después de comprobarse en el VAR. De ahí que tenerlo disponible para las tres últimas jornadas sea necesario.

Con el título, la clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada y el descenso en juego, la ausencia de VAR puede provocar una serie de injusticias en estas tres últimas jornadas que no se han dado en el resto de la Liga. Al menos, por contar con la herramienta, no por los criterios a la hora de aplicarla. De ahí que el no tenerla disponible pueda llevar a alterar el calendario de lo que queda de competición.

Mediapro va a la huelga

Los trabajadores de Mediapro han convocado una huelga desde el día 14 de mayo al 27. Estas fechas coinciden con el final de Liga tanto en Primera como en Segunda División, que no podrían emitirse en sus tres últimas jornadas. Este paro se produce porque, según defienden los sindicatos del gigante audiovisual, «la continuidad laboral de decenas de profesionales técnicos que han sostenido durante años la retransmisión del campeonato» no está asegurada de cara al futuro más inmediato. Todo, debido a la decisión de la Liga de ceder los derechos de la producción audiovisual a HBS, lo que pone en riesgo el futuro laboral de 800 trabajadores del habitual socio de la patronal.