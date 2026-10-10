Horario del Carlos Alcaraz – Zizou Bergs: cuándo es y dónde ver por TV en directo y en vivo online el partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Carlos Alcaraz se cita con Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026. El murciano quiere romper el maleficio del tenis español con este torneo, ya que ningún tenista de nuestro país ha conseguido conquistarlo en el cuadro individual y él, tras llevarse el ATP 500 de Tokio hace unos días, espera hacer historia en esta edición Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra con Carlitos.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Zizou Bergs: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Carlos Alcaraz barrió de la pista a Juan Manuel Cerúndolo en su debut en el Masters 1000 de Shanghái 2026. El murciano se impuso al argentino con un doble 6-3 y ahora tendrá que verse las caras en la tercera ronda del torneo chino con Zizou Bergs. El gran objetivo de Carlitos es superar al belga para seguir soñando con ganar este torneo que nunca ha logrado conquistar en su carrera.

El año 2026 no pudo empezar de la mejor manera para un Carlos Alcaraz que iniciaba una nueva era con Samuel López como entrenador. El de El Palmar conquistó el Open de Australia, el único Grand Slam que no tenía, y también ganó en Doha. Lamentablemente luego llegó la lesión de muñeca que la mantuvo varios meses alejado de las pistas y al regresar ganó la Laver Cup y también el ATP 500 de Tokio hace unos días, por lo que ahora quiere volver a morder metal en el Masters 1000 de Shanghái 2026.

El organismo que controla este torneo que se disputa en China ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Zizou Bergs que corresponde a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este lunes 12 de octubre. La organización todavía no ha desvelado el orden de juego de dicho día, por lo que se desconoce aún el horario el choque. Hay que recordar que en 2025, en Tokio, Carlitos ya ganó al belga.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Zizou Bergs en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se jueguen en este emocionante campeonato chino es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Zizou Bergs de la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 se podrá ver por los canales de pago Movistar Plus+, Movistar Deportes o Vamos, lo que quiere decir que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV. Los clientes de este operador pueden descargar en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV la app para ver en streaming y en vivo online lo que suceda en el choque del murciano. También está la opción de Tennis TV, que es una aplicación de pago, para ver esta competición, ya que tienen los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en este frenético Masters 1000 de Shanghái 2026, donde prestaremos especial atención a los tenistas españoles que lo juegan. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los choques más destacados. Publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Zizou Bergs cuando acabe el duelo y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que lleguen desde el país asiático.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Zizou Bergs del Masters 1000 de Shanghái 2026

Todos los seguidores del tenista murciano que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026 deben saber que pondrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE y Radio Marca podrán conectar con este Carlos Alcaraz – Zizou Bergs para contar el minuto a minuto del encuentro.