Jean Todt, hombre de máxima confianza de Michael Schumacher y su familia, ha vuelto a hablar del piloto alemán, quien fuera su pupilo en la escudería Ferrari. El también ex presidente de la FIA se refiere a su relación con el Káiser y las visitas que le hace de manera regular desde que sufriera el trágico accidente de esquí hace ya más de 10 años.

Su salud se hizo pública debido al juicio que se realizó tras una amenaza de chantaje a la familia de Schumacher, donde se alegaba que se publicarían imágenes y vídeos de la situación actual del ex piloto, contenido multimedia que finalmente no ha visto la luz porque los acusados fueron detenidos antes de ejecutar esas amenazas. «Lo veo regularmente y con cariño, a él y a su familia. Nuestro vínculo va más allá del trabajo pasado. Es parte de mi vida, que hoy está muy alejada de la Fórmula 1», cuenta Jean Todt.

En cuanto a la insistencia de los medios por conocer la condición actual del ex piloto alemán, Jean Todt se muestra firme. «La familia ha decidido no responder a la pregunta, una elección que respeto», dice dejando claro que apoya la decisión tomada por Corinna, esposa de Schumacher, y los hijos del piloto. Hace unos años, en 2022, el ex presidente de la FIA también reveló que algunas veces solían ver las carreras de Fórmula 1 en compañía de Michael Schumacher, lo que refleja la gran amistad que mantienen.

Jean Todt y los Schumacher

Esta no es la primera vez que Jean Todt habla en una entrevista sobre Michael Schumacher. Hace semanas, dejó claro en L’Equipe que Michael ya no es el que solía ser. «Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser», dijo en su día.

«Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1», apuntó.

El siete veces campeón del mundo sufrió un accidente de esquí en los Alpes franceses en 2013 y desde entonces apenas se han aportado novedades sobre su estado de salud. A su lado siempre ha estado Corinna y también Todt, amigo del alemán y de la familia, que destaca la fortaleza de la mujer de Schumacher: «He pasado mucho tiempo con Corinna desde que Michael tuvo ese accidente tan grave. Ella es una gran mujer y ha tomado el mando de la familia. No esperaba que sucediese eso, pero acabó pasando y no tenía otra opción».

Un Jean Todt que también tuvo palabras bonitas para Mick Schumacher, que ha querido seguir los pasos de su padre poniéndose al volante de un Fórmula 1. «Mick es una de las personas que siempre tendrá un hueco especial en mi corazón y también en el de mi mujer Michelle», decía el presidente de la FIA. «Gracias al trabajo de los doctores y a la ayuda de Corinna, quien quería que Michael sobreviviera, y lo ha hecho, pero con consecuencias. Ahora mismo está luchando contra esas consecuencias y espero que las cosas poco a poco vayan mejorando», decía a Bild.