Es historia de la NBA: la milagrosa canasta sobre la bocina de los Celtics ante Miami

Con una dramática canasta de Derrick White en el último segundo, los Boston Celtics vencieron este sábado 104-103 a Miami Heat y empataron 3-3 la final de la Conferencia Este de la NBA, colocándose a solo un paso de una remontada histórica.

El rival de los Denver Nuggets en las Finales de la NBA se decidirá en un último duelo a todo o nada el lunes en el TD Garden de Boston. En caso de lograr una cuarta victoria seguida, los Celtics se convertirán en el primer equipo en la historia que remonta una desventaja de 3-0 en una serie de playoffs.

DERRICK WHITE FOR THE WIN!!!!!!

GAME 7; CELTICS pic.twitter.com/dYT3JjJOL0

— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) May 28, 2023