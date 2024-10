El hijo de Eto’o se estrena con el Rayo Vallecano marcando un gol

Noche soñada para Etienne Eto’o, hijo de la leyenda camerunesa Samuel Eto’o. Este martes por la noche, en la primera ronda de la Copa del Rey, el Rayo Vallecano se desplazaba a las tierras del humilde Villamuriel. Contra un equipo de la sexta división española, el delantero realizó su debut profesional con el primer equipo de Vallecas y también se estrenó como goleador. Saltó al campo en el minuto 75 y marcó en el 88′. Tras un mal rechace de la defensa cerrateña, el ariete cazó el esférico y enjauló el gol del 0-5 definitivo. Un debut perfecto.

Iñigo Pérez rotó la plantilla aunque afronta la competición con ambición. «La Copa es una competición que me gusta mucho. No vamos a desmerecerla ni a guardar nada pensando en la Liga. Podemos competir en las dos», decía el técnico pamplonés antes de poner rumbo a Palencia. Frente a los pensionistas de la Liga Preferente de Castilla y León (sexta división), los rayistas dieron un recital aunque sus rivales supieron plantarles cara.

Este encuentro era una ocasión dorada para que algunos jóvenes se estrenasen con el primer equipo del Rayo Vallecano. Pelayo se estrenó y lo hizo de titular. El central disputó 75 minutos antes de ser sustituido por Etienne Eto’o. «Pelayo viene de hacer muy buena temporada. Ha mostrado una evolución desde su llegada hasta ahora», decía su técnico después del encuentro. Marco de la Sias era otro rookie. Jugó toda la segunda parte. «Es un chico que tiene nivel, pero tiene que pulirse por la edad que tiene (18 años). Aprender, escuchar, tiene ejemplos muy buenos dentro del vestuario”, añadía Iñigo Pérez.

Para el hijo de Samuel Eto’o, no se podía soñar más en grande con el gol marcado en su debut. Llegó este verano al club y desde entonces milita en el filial. Probó, de manera no oficial, las mieles del primer equipo en un partido amistoso contra el Sporting Club de Braga, pero ya. Con el B, el ariete acumula seis dianas en Tercera Federación. Tras enjaular el primero con los mayores, el hispano-camerunés se mostró muy emotivo. “Llevo muchos años esperando un momento como el de hoy. En estos momentos me acuerdo de mi madre que siempre me ha apoyado y estado conmigo en esos momentos en los que hay dudas. Ha valido la pena”, contó el atacante después de la partida en los micros de Unión Rayo.

Aunque para otros jugadores, más veterano, el partido contra el Villamuriel era una oportunidad para resurgir de las profundidades como fue el caso de Raúl de Tomás. Ausente de los terrenos de juego desde hace cinco meses, el canterano del Real Madrid se reencontró con el gol. Ocho meses después de marcar, el ariete firmó un doblete contra los cerrateños. El atacante volvía a asomar la cabeza después de que el club rayista le haya invitado a que se marcha este verano. Respuesta contundente de RDT. Joni Montiel también había desaparecido de los radares. Tras alternar las cesiones, el centrocampista llevaba sin ponerse la elástica del Rayo Vallecano desde el 26 de abril de 2021. Saltó al campo en el 63′ de partido y dio la asistencia del 0-4 a Sergi Guardiola cinco minutos después.