Heurtel raja contra el Barcelona y Laporta tras volver a dejarle tirado: «Es un dislate, se han reído de mí»

Thomas Heurtel, el jugador de baloncesto al que el Barcelona ha dejado tirado en el aeropuerto de El Prat tras decirle que le iba a fichar y después paralizar esa contratación, ha rajado contra el Barça y contra Laporta (sin mencionarle) por la esperpéntica situación que ha vivido en las últimas horas. El jugador de baloncesto, al que el Barcelona ya dejó tirado en un aeropuerto en 2020, fue llamado desde China para que se incorporara a la disciplina azulgrana, pero cuando llegó al aeropuerto de El Prat le comunicaron que el fichaje se paralizaba.

David Carro, representante del jugador, ha dejado claro que el Barcelona fichó a Heurtel, ha explicado cómo ha sido el proceso de ese fichaje y también ha detallado que a última hora, ya con el jugador en el aeropuerto y tras hacer un largo viaje de China junto a su familia, el Barça le dicen «que no se puede hacer por la repercusión social».

Esa «repercusión social» es la presión de los aficionados del Barcelona de baloncesto, sobre todo los de la grada de animación del Palau, que consideran que Heurtel no es bienvenido en el Barcelona, que es del Real Madrid y, sobre todo, por el historial que tiene con el Barça.

En una rueda de prensa en un hotel de Barcelona, Heurtel ha hablado poco para decir que «estaba muy feliz» con esta vuelta al equipo azulgrana: «Era una nueva oportunidad y podría ayudarles. Todos estaban ilusionados, yo el primero. Y llego aquí y recibo la noticia. Es triste». Además, ha desvelado que Peñarroya le ha llamado «para pedirme disculpas».

«El Barça se ha reído de mí»

«Siento que el Barça se ha reído de mí. Es una falta de respeto muy grande», ha llegado a decir Thomas Heurtel, que sobre la vez que ocurrió en Estambul ha dicho que no es comparable con esta y que ahora es peor porque «estaba con mi familia, he movido a mis niños y mi mujer».

«Teníamos luz verde (para el fichaje)», ha explicado el representante de Thomas Heurtel, que ya ha dado por descartado el fichaje por el Barcelona por esa «presión social». Heurtel, a través de su representante, señala a Joan Laporta sin mencionarle: «Se entera de que no le van a fichar después de 15 horas de viaje. Que ‘esto no se puede hacer’. Es un mandato que llega de arriba y no depende de la dirección deportiva ni el entrenador».

«Hay una persona por encima de la sección que no da el nivel, hay un problema muy grave en Barcelona», ha añadido David Carro, que tilda este caso de «hecho insólito». «No podemos decir que sea Joan Laporta, el responsable es Josep Cubells», ha especificado. Cubells es el máximo encargado de la Junta Directiva de Laporta en la sección de baloncesto.

«Un jugador profesional ha venido con su familia y está aquí porque lo ha traído el club, es un dislate», ha añadido en un caso surrealista y que se repite: el Barcelona deja tirado por segunda vez a Thomas Heurtel en un aeropuerto.

La primera fue en 2020, todavía en plena pandemia, cuando Jasikevicius, entrenador del Barça de baloncesto en ese momento, decidió que Heurtel se quedara tirado en un aeropuerto de Estambul al enterarse de que estaba en negociaciones para fichar con el Real Madrid. Ahora, cuatro años después, se repite la historia: le fichan, le hacen ir a Barcelona y cuando ya está en la Ciudad Condal le dicen que no le fichan.

Los detalles de un fichaje que ya no se hace

Según el representante de Heurtel, el Barça «se pone en contacto con nosotros»: «Fue una conversación normal con un club que quiere fichar al jugador, se intercambian documentos para la situación». Tras ello, «aceleramos todo» porque el Barça «tenía otras opciones, pero dicen que el elegido es Heurtel». Además, también ha detallado que tuvieron una conversación con Joan Peñarroya, entrenador del Barcelona de baloncesto, que puso todo a su favor para que se incorporara al equipo.

«No se puso una pega en el contrato. A Heurtel le hacía mucha ilusión y no fue un tema monetario. El dinero que había era el que quedaba tras el finiquito de Raúl Neto, pero había que esperar a la marcha de Neto para dar paso a la firma», ha continuado David Carro, que también ha detallado que el Barcelona compró el vuelo a Heurtel y coordinó la llegada del jugador al aeropuerto, así como se puso ya fecha para las revisiones médicas así como para poner una vivienda al francés.