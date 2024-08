Henry dimite por sorpresa 10 días después de la derrota de Francia en los Juegos contra España

La Federación Francesa de Fútbol ha anunciado por sorpresa este lunes la dimisión de Thierry Henry como seleccionador de Francia sub-21. El ex futbolista de equipos como Arsenal y Barcelona dejará el cargo apenas un año después de asumirlo. Esta decisión llega sólo 10 días más tarde de la derrota de la selección olímpica francesa ante España en los Juegos de París 2024, aunque en el comunicado del organismo galo se aprecia que la ha tomado por motivos personales, según la versión oficial.

De esta forma, rompe un contrato que le vinculaba a la selección francesa hasta 2025. La FFF explicó que Henry informó al presidente, Philippe Diallo, de esta decisión, tras «una campaña excepcional en los Juegos, con una medalla de plata». Diallo le agradeció «todo el trabajo que ha realizado» al frente de las selecciones olímpica y sub-23.

Dijo lamentar su marcha teniendo en cuenta que ha «cumplido los objetivos que se le habían fijado», en particular al obtener esa medalla de plata 40 años después del oro que ganó Francia en los Juegos de Los Ángeles en 1984. El presidente de la FFF destacó «su gran profesionalidad, su rigor, su amor por la camiseta azul» y deseó buena suerte al exfutbolista para la continuación de su carrera.

Henry, por su parte, agradeció a Diallo y a la Federación la «increíble oportunidad» que se le dio al ponerle al frente de la selección. «La medalla de plata en los Juegos será uno de los mayores orgullos de mi vida», señaló el técnico, que dijo haber vivido «una experiencia mágica».

Henry deja Francia por sorpresa

Diallo tiene intención de lanzar el proceso para designar a un sustituto «en los próximos días», con la intención de que asuma sus funciones para los dos primeros partidos de las eliminatorias de la Eurocopa 2025, que están programados a comienzos de septiembre.

Henry, que tiene 47 años, logró llevar la selección hasta la final pese a la ausencia de algunos grandes jugadores susceptibles de haber participado en los Juegos por la negativa de sus clubes. El caso más sonado fue el de Kylian Mbappé, fichado por el Real Madrid. En la lucha por el oro, España se impuso por 5-3 en la prórroga gracias a dos tantos del delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello.

Comunicado de la FFF

«Al final de una campaña excepcional durante los Juegos Olímpicos de París 2024, marcada por una medalla de plata, Thierry Henry habló con Philippe Diallo, presidente de la FFF, para informarle de su decisión.

Me gustaría, en nombre de la FFF, agradecer a Thierry Henry por todo el trabajo que ha realizado al frente de los Espoirs y de las selecciones olímpicas, declaró Philippe Diallo. Obviamente, lamentamos esta decisión porque Thierry Henry pudo alcanzar los objetivos que se había fijado al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, 40 años después de la medalla olímpica de Los Ángeles. Habiéndolo seguido a lo largo de esta campaña, pude descubrir su gran profesionalidad, su rigor y su amor por la camiseta azul. Le deseamos buena suerte para el resto de su carrera.

Me gustaría agradecer a la FFF y al presidente Philippe Diallo, explica Thierry Henry, que me ofrecieron esta increíble oportunidad. Obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos para mi país seguirá siendo uno de los mayores orgullos de mi vida. Estoy increíblemente agradecido con la Federación, los jugadores, el personal y la afición que me permitieron vivir una experiencia mágica.

En los próximos días, Philippe Diallo iniciará el proceso de nombramiento del nuevo entrenador del equipo France Espoirs, que asumirá el cargo durante los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa 2025, previstos para principios de septiembre».