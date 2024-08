Surrealista: el Barça dejó a Flick sin traductor y la prensa española le tuvo que preguntar en inglés

La adaptación a un nuevo país siempre es complicada. La causa principal es el idioma, lo que te acerca o aleja de las personas habitantes de la nación en cuestión. Hansi Flick lo está experimentando en sus primeros días como entrenador del Barcelona, en los que su aprendizaje del castellano avanza como es debido, pero sin atreverse todavía a comparecer públicamente con sus nociones actuales. La desventaja para él es que su club no le está tendiendo un brazo en este sentido.

Y es que Flick se plantó en su segunda rueda de prensa como entrenador del Barça, la que ofreció en Mestalla tras la victoria en el partido de la jornada 1 de la Liga EA Sports contra el Valencia (1-2), sin ningún traductor que le ayudase a la hora de comunicarse con los periodistas ubicados en la sala. Estos hicieron un esfuerzo al ver que no había traducción posible y le formularon todas las preguntas en inglés.

Hansi respondió educadamente ante la inédita y bochornosa situación generada por el club azulgrana, que no mandó a Mestalla a ninguno de sus tres empleados del departamento de comunicación, ni tampoco a un encargado de traducir las preguntas de la prensa y las respuestas del técnico germano.

Debido a este motivo, la comparecencia tan sólo duró poco más de tres minutos y fueron pasadas las 00:00 horas cuando Flick se puso al micrófono de la sala de prensa de Mestalla para atender a los periodistas tras su debut como entrenador del Barça. Por situaciones como esta queda claro que no lo va a tener fácil un entrenador al que ya en su primera rueda de prensa previa al choque frente al Valencia le obligaron a decir que Dani Olmo sufría alguna molestia física que le impedía estar en el estadio che cuando lo cierto era que la entidad catalana no había llegado a tiempo con su inscripción.

La rueda de prensa de Flick en Mestalla

«No es un test, era un partido muy importante. Empezar con tres puntos es muy bueno. El equipo lo mereció por la segunda parte. Tuvimos una pretemporada que no fue fácil, sin muchos jugadores que habían estado en la Eurocopa y los Juegos», dijo en esa rueda de prensa. «Los jugadores jóvenes de La Masía lo hicieron bien durante la pretemporada y también hoy. Han mejorado mucho de hace seis semanas, y merecían hoy jugar», añadió tras el triunfo en Mestalla.

Por otro lado, Flick fue preguntado sobre el futuro de su compatriota Gündogan, quien no estuvo en Valencia. «El lunes tuvo ese corte y le dejamos en casa. He hablado con él. Le conozco bien, me gusta y presiento que se va a quedar», afirmó, antes de responder sobre Lamine Yamal, dando como normal que Mestalla aplaudiera en parte la «calidad» del campeón de la Eurocopa.

«Lamine es un jugador fantástico. Hoy hay muchas cosas a mejorar, pero es el principio de la temporada. Tenemos que crear confianza y estos tres puntos ayudan. Hoy era una gran lucha, el Valencia lo hizo muy bien, pero luchamos, fue un partido de alta intensidad, y merecimos los tres puntos», zanjó.