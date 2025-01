Henry Bernet, el heredero de Federer que asombra en el Open de Australia

Cuando Henry Bernet encaminaba el pasillo hacia la Rod Laver se fundió con su porvenir. El suizo, que cumplía la mayoría de edad el día que disputaba la final del Open de Australia júnior, miraba a un lado y a otro y en ambos encontraba un nombre. Roger Federer, Roger Federer, Roger Federer… así hasta en seis ocasiones, las mismas que levantó el trofeo. Uno nuevo talento, también helvético, ilusiona a un país, Suiza, que ve en él retazos de Roger.

Comparación apresurada por la edad y algo pretenciosa por la magnitud. No obstante, paralelismos, haberlos haylos. Henry Bernet nació en Basilea, se entrena en el mítico club Old Boys -como hizo Federer-, asesorado por Severuin Luthi -ex entrenador de Federer-, domina el revés a una mano y recientemente ha sido fichado por la marca de ropa ON, de la que Federer es cofundador.

Y, por si faltaban ingredientes a la receta, se proclamó campeón del Open de Australia júnior. Alzó el trofeo al cielo de Melbourne tras haber dejado en el camino al número uno de su categoría y únicamente haber cedido un set. «Han sido tres semanas perfectas. Fui encontrando mi mejor nivel partido a partido y preveo combinar el circuito junior con el profesional en los próximos meses», aseguró el joven.

Henrey Bernet no es ajeno al aluvión de comentarios que lo comparan con Roger Federer. «Me enorgullece que se ligue mi nombre al suyo. Estoy intentando hacer mi propio camino, sé que siempre habrá comparaciones y no son un problema para mí, sino una motivación. Me encantaría poder charlar con Roger próximamente», desveló Henry.

Fuera de la pista comparte hobby y dentro de ella golpeo, el revés a una mano. «Empecé a jugar a dos manos, pero tenía muchas dificultades. Un día, mi entrenador me dijo, en broma, que si seguía sin mejorar el revés tendría que probarlo a una mano. Enseguida le pedí hacerlo, y desde el primer momento me sentí muy cómodo, fue natural para mí jugar el revés a una mano».

Además de su reciente victoria en las Antípodas, el joven ya sabe lo que es competir en torneos de cierta importancia, siendo el más joven en meterse en unos cuartos de final de un torneo Challenger. Henry Bernet recuerda a Federer e ilusiona a un país, Suiza, que actualmente no cuenta con ninguna raqueta entre las 100 mejores del ranking. Un Henry Bernet cuyo torneo fetiche es Wimbledon, aunque también se siente cómodo en pista dura. ¿Les suena?