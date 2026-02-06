Héctor Alonso, podólogo: las zapatillas que no deberías usar porque es como andar «sobre un ladrillo»

El uso de algunas zapatillas clásicas que nunca pasan de moda puede tener peores consecuencias de las que muchos imaginan. Así lo asegura el podólogo Héctor Alonso, que en uno de sus últimos vídeos ha lanzado una advertencia clara sobre uno de los modelos más populares del mercado: las Converse All Star. Según explica el especialista, este tipo de calzado, tan habitual en el día a día de jóvenes y adultos, puede resultar perjudicial para la salud de los pies si se utiliza de forma continuada. «Es como andar sobre un ladrillo», asegura llamando la atención de muchos y generando un intenso debate en las redes sociales.

Héctor Alonso aclara que el principal problema no es ponerse este tipo de zapatillas de manera puntual, sino convertirlas en el calzado de uso diario. Desde su experiencia como podólogo, explica que uno de los aspectos más conflictivos es la puntera, que resulta excesivamente dura. Esta rigidez, señala, puede favorecer la aparición de uñas encarnadas, un problema muy común en consulta y que suele venir acompañado de dolor e inflamación. Además, la forma estrecha de la parte delantera del zapato impide que los dedos se muevan con naturalidad, algo fundamental para una pisada saludable, sobre todo cuando se caminan muchas horas al día.

Otro punto clave que destaca el podólogo es la suela, completamente plana y con muy poca capacidad de amortiguación. «Andas literalmente sobre un ladrillo», insiste, explicando que este tipo de suela no absorbe los impactos del paso y obliga al cuerpo a compensar esa falta de protección. Con el tiempo, esto puede traducirse en molestias en los pies, sobrecargas musculares y dolores que no solo afectan a la planta del pie, sino también a tobillos, rodillas e incluso a la espalda. Según Héctor Alonso, muchas personas no relacionan estos dolores con el calzado que llevan a diario, cuando en realidad es una de las causas más frecuentes.

Las zapatillas que no recomiendan los podólogos

A todo esto se suma que se trata de un calzado muy flexible y con poca estructura, lo que hace que no sujete bien el pie ni el tobillo. Alonso explica que esta falta de estabilidad aumenta el riesgo de torceduras y pequeñas lesiones, especialmente cuando se camina por superficies irregulares o durante trayectos largos. Aunque no se trata de un zapato pensado para hacer deporte, sí se utiliza muchas veces como si lo fuera, algo que, según el especialista, termina pasando factura al pie con el paso del tiempo.

El mensaje de Héctor Alonso no pretende alarmar ni demonizar una marca concreta, sino invitar a un uso más consciente del calzado. El podólogo recomienda reducir el uso continuado de este tipo de zapatillas y alternarlas con modelos que ofrezcan una mejor sujeción, una suela más amortiguada y una forma más respetuosa con la anatomía del pie. También recuerda que cada persona tiene unas necesidades distintas y que lo ideal es elegir el calzado pensando en la comodidad y la salud, y no solo en la estética.