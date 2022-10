El Congreso de los Diputados registró un debate caliente sobre la nueva Ley del Deporte que ha provocado que 39 de los 42 clubes que componen el fútbol profesional amenacen con una huelga. Pilar Calvo, diputada de Junts, definió la situación actual como un chantaje –hay amenaza de huelga– al que los partidos políticos no están dispuesto a acceder para cambiar el nuevo texto al gusto del presidente de la Liga, Javier Tebas.

«Aquí se ha partido de la base de un relato falso. Porque ni Madrid ni Barça han ganado mucho desde que se hizo el reparto centralizado en 2015 con un aumento mínimo que no llega 10% en sus ingresos, mientras que el resto de equipos han doblado sus ingresos en esa partidos por el dinero de la televisión», dijo la diputada, quien tenía una bala reservada para el gran instigador de la huelga, Javier Tebas.

«Es verdad que los 39 equipos han doblado sus ingresos, pero nada comparable al aumento de sueldo del presidente de la Liga quien ha pasado de 360.000 euros anuales a multiplicar por 10 su salario con 3,6 millones ganados. Entendemos ése es un gran estímulo para seguir luchando por esta transaccional (Ley)», aseveró.

En apenas un minuto, Pilar Calvo desmontó el relato de que la nueva Ley era perjudicial para los clubes y muy beneficiosa para el Real Madrid y el Barça describiendo el expolio que los dos grandes han venido sufriendo en todo este tiempo de Javier Tebas al frente de una Liga que se ha venido a menos comparativamente con la Premier League.

El presidente de la Liga quiere que la Ley del Deporte legitime su acuerdo con CVC sin que éste pueda quedar invalidado en los tribunales y Pilar Calvo también enterró esa opción con otro comentario que seguro no sentó bien al jefe de la patronal de la Liga. «Nos preguntamos dónde está el límite del señor Tebas porque intentó forzar que el Barça firmase con CVC y ahora intentando utiliza el Congreso para hacer a los blaugranas firmar este acuerdo. Votamos que no porque hay otras alternativas y creemos que son mejores que la hipoteca abusiva de CVC. Habría que preguntar porque Tebas no ha querido escuchar estas alternativas», zanjó en su discurso.