Haaland se despide del Borussia Dortmund con gol y homenaje

Erling Haaland se despidió con gol y un emotivo homenaje del Borussia Dortmund. El delantero anotó el primer tanto en la victoria ante el Hertha de Berlín en el que fue su último partido con la camiseta amarilla antes de poner rumbo al Manchester City.

Haaland era el gran protagonista del día en el Dortmund-Hertha de Berlín de la última jornada de la Bundesliga. El delantero anotó el primer tanto pasada la hora de partido y una vez concluido el duelo con victoria (2-1) recibió un bonito homenaje de la directiva y afición del club alemán.

