Guti se ofrece al Valencia: «No tengo miedo a nada»

El Valencia y Gattuso separaron sus caminos de forma oficial este lunes. Voro se hace cargo de nuevo de manera temporal de un banquillo que busca nuevo inquilino, y José María Gutiérrez Guti deja abierta la posibilidad de ser nuevo entrenador del equipo valencianista pese a la grave crisis deportiva e institucional del club.

Cuestionado por ello por Josep Pedrerol en El Chiringuito, Guti dijo lo siguiente: «Yo quiero ser entrenador, con eso te lo digo. No me preguntes por Valencia, Sevilla, Besiktas… Quiero ser entrenador en activo. No tengo miedo a nada, he estado 15 años en el mejor club del mundo. Ser entrenador es mucha más presión que ser jugador del Real Madrid porque llevas a un grupo entero. Pero me gusta porque lo he vivido durante mucho tiempo. No le tengo miedo a nada, cuando cogí el Almería lo dije, era una plaza difícil. No pasa nada. Tú ya sabes lo que te voy a contestar, yo quiero entrenar».

Voro, solución temporal

Los planes del Valencia tras el adiós de Gattuso son una incógnita, ya que se desconoce en estos momentos si se buscará un técnico para hacerse cargo del equipo de forma inmediata o si apostarán hasta final de curso por Voro si el conjunto ché reacciona en los próximos partidos.

Guti se ofrece pese a lo complicado que es ser entrenador del Valencia en los últimos años, y es que su gran ilusión es volver a los banquillos y ser técnico en España. Y es que el ex madridista se veía capacitado incluso para ser seleccionador nacional, pero está convencido de que le llegará una buena oportunidad: «Creo en mí y sigo diciendo que lo que quiero ser es entrenador. En los últimos meses he tenido ofertas… Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione. Me han ofrecido más fuera que en España. Y eso no me sorprende. La gente se acuerda del Guti jugador y ya está. Es la realidad y no pasa nada. Si de verdad lo haces bien y crees en ti llegará la oportunidad, seguro. Todavía soy joven».