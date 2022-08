Guerra total entre Ten Hag y Cristiano: «Es inaceptable»

Estalla la guerra en el Manchester United. El pasado domingo, el Manchester United se enfrentaba al Rayo Vallecano en Old Trafford en el que suponía el regreso de Cristiano Ronaldo al equipo ‘red’ tras un convulso verano donde el jugador portugués ha querido abandonar el club a toda costa. No obstante, por el momento no ha podido salir del equipo ante la falta de ofertas de otros clubes europeos. Su entrenador, Ten Hag, no ha dudado en reprochar públicamente su comportamiento: «No apruebo esto. Es inaceptable».

El jugador luso disputó sus primeros minutos en la pretemporada a las órdenes del nuevo técnico Ten Hag, pero se pudieron ver ciertas discrepancias entre ambos cuando el entrenador quiso corregir ciertos aspectos tácticos. Una cámara pudo apreciar una pequeña discusión entre el jugador y el entrenador.

El jugador portugués, por su tardía incorporación a los entrenamientos, disputó tan solo la primera parte del encuentro. Posteriormente, quiso ver el partido de sus compañeros desde una zona privilegiada en la grada y no en los banquillos. Por si eso no fuera poco, Ronaldo decidió abandonar el estadio antes de que el encuentro finalizase.

Ante esta situación, Erik Ten Hag, en una entrevista para una cadena de su país, ha querido valorar este suceso tan poco agradable: “Ciertamente, no apruebo esto. Es inaceptable. Somos un equipo y te tienes que quedar hasta el final”, se mostró enfadado el técnico holandés.

Desde el primer día en el que el nuevo técnico aterrizó en el Teatro de los Sueños, este ha querido tranquilizar a los aficionados del equipo declarando que contaba con Cristiano Ronaldo. Ahora, queda por ver si el jugador portugués debuta en Premier League este domingo en el debut del equipo frente al Brighton en Old Trafford.

Rechazado en Europa

El jugador portugués, a través de Jorge Mendes, ha estado todo el verano ofreciéndose a diferentes equipos, pero la respuesta de todos ha sido la misma. Algunos clubes como el Bayern de Múnich rechazaron su fichaje porque no «encajaría en la filosofía del club». Otros, como el Chelsea, no quisieron abordar su incorporación porque el propio Tomas Tuchel declinó esta posibilidad.

Respecto al Atlético de Madrid, Enrique Cerezo fue tajante en la presentación de Nahuel Molina donde anunció que era la última pieza que les faltaba por encajar en el equipo. Además, la masa social del club rojiblanco rechazó tajantemente el fichaje del ex del Real Madrid. Así lo hizo saber en su primer partido de pretemporada frente al Numancia donde mostraron pancartas de «CR7 not welcome» (CR7 no eres bienvenido).