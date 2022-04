Guerra entre Aleix Espargaró y Marc Márquez. El piloto de Aprilia atacó duramente al de Carvera tras los entrenamientos libres del GP de Andalucía de MotoGP y éste le respondió en la rueda de prensa posterior a los entrenamientos. Todo ello porque el ocho veces campeón del mundo se puso a rueda de un Espargaró que está peleando por el campeonato del mundo.

«Es increíble lo que está haciendo este tipo. Todos lo ven. Yo salí de pit lane y no había nadie, en la recta de atrás no había nadie y él estaba en mitad de pista esperando un minuto. Le dije: ‘Vete, vete’ y le dio igual. Miró hacia atrás y siguió. No le culpo a él, sino a la Dirección de carrera. Él puede hacer lo que quiera y nadie tiene que decirle cómo tiene que pilotar, pero la gente dice: ‘Moto3’. ¿Moto3? MotoGP es peor. ¿Qué coj… está haciendo? ¿Es normal que un piloto que ha ganado nueve títulos puede estar un minuto esperando a una Aprilia para seguirla? Él puede hacerlo», afirmó el piloto de Aprilia visiblemente enfadado.

Espargaró siguió con su dura crítica hacia Marc Márquez: «¿Qué demonios hace la gente de la Dirección de Carrera? Ahora tenemos un sistema automático para sancionar cuando alguien se sale de la pista, muy bueno. Es automático: vuelta cancelada. No soy quién para decir lo que se necesita, pero es ridículo. Igual sí, yo perdí la concentración, por eso estoy 13º. Es mi culpa, al cien por cien, pero es increíble, me vuelvo loco. Él no te da dos segundos y te pilla, va a tocarte el escape, oyes en todo momento su moto, no me puedo concentrar en mi trazada. Estoy trabajando y no puedo. Y es Marc Márquez. Mi cabeza no puede entenderlo».

Márquez responde

Marc Márquez tampoco se quedó callado y respondió a Espargaró cuando tuvo constancia de las declaraciones. «No le quiero dar más bombo. Es lo natural del motociclismo. Se queja por todo. No sé exactamente por qué se quejaba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía ni la velocidad, ni la moto que tocaba y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo. De hecho, me he quedado el 20. Él movía las manos y no le he dado la mayor importancia. No creo que tenga fijación. Creo que cuando yo estaba en esa posición, porque lo he estado, delante en el Mundial, yendo rápido y me buscaban rueda, me sentía fuerte, no me quejaba. Me sentía orgulloso de que me busquen la rueda. Es normal que si estás delante en el Mundial y estás yendo rápido, te tienes que sentir orgulloso de que te busquen la rueda. Si tú tienes confianza contigo mismo, o cuando vas rápido y estás luchando por un Mundial, te da igual. Y más un piloto que hoy estaba el 20. Esto es motociclismo, ha pasado y siempre pasará», afirmó Márquez.