Antoine Griezmann fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, en un día en el que lo que más destacó no fue su fotografía con la elástica rojiblanca después de dos años, ni tampoco el dorsal que lucirá, el ‘8’ que deja libre Saúl Ñíguez. Griezmann llamó verdaderamente la atención por su cambio de look, con un corte de pelo que pedían a gritos desde las redes sociales los aficionados colchoneros, convencidos de que el pelo largo no había dado buena suerte al delantero en su periplo en el Barcelona.

Griezmann accedió a las peticiones y se presentó en el Wanda Metropolitano con un renovado peinado, en el que se ha rapado por los lados y, eso sí, mantiene más larga la parte superior. Sin embargo, este look más aliñado ha gustado a los atléticos y disgustado a los aficionados del Barcelona, que ahora también creen en la maldición del pelo de Antoine, que tratará de recuperar su olfato goleador y su mejor rendimiento en su segunda etapa en el Atlético de Madrid.

En un vídeo compartido por el Atlético de Madrid en las redes, Griezmann aparece sonriente y tocándose el pelo como muestra de su cambio de look. Minutos después, en la protocolaria fotografía con su nueva camiseta con el ‘8’ y junto a Enrique Cerezo, Antoine confirmaba una revolución en su pelo que espera le brinde de nuevo buenos resultados individuales y colectivos con el Atleti.