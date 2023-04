Atlético de Madrid: goles desde el banquillo

Ángel Correa ha redefinido el significado de la palabra revulsivo. El jugador argentino, autor del gol de la victoria ante el Betis, es el futbolista en la historia del Atlético de Madrid que más veces ha marcado saliendo desde el banquillo, con un total de 21 tantos. Es líder destacado en una clasificación en la que le sigue otro Correa, el uruguayo Petete, y en la que también tiene cabida una leyenda como Fernando Torres, que anotó hasta en 15 ocasiones tras sustituir a un compañero.

«No es una situación fácil. A mí me gustaría jugar más», dijo tras el partido el futbolista argentino, que prolonga en la selección la situación que vive en el Atlético, ya que aunque es habitual en las listas de Scaloni apenas tiene minutos. De hecho, su bagaje en la Copa del Mundo que ganó Argentina fueron cinco minutos en la semifinal ante Croacia, no intervino en los recientes amistosos ante Curaçao y Panamá, y su último partido como titular fue el pasado 18 de febrero ante el Athletic en el Metropolitano. 58 minutos le dio en aquella ocasión Simeone, que desde entonces ha tirado de él siempre en las segundas partes.

Pese a los pocos minutos de los que dispone, Correa se ha convertido, con seis tantos, en el tercer máximo goleador del equipo, tras Morata y Griezmann, y suma ya 66 dianas desde que viste la camiseta del Atlético, aunque ninguna de ellas fue tan peculiar como la que le anotó al Getafe…estando en el banquillo, ya que había sido sustituido por Simeone cuando el VAR dio validez al gol que había marcado en el terreno de juego y que había anulado Mateu Lahoz creyendo que era fuera de juego.

Nunca ha sido fácil la vida de Correa, que tuvo que someterse a una operación de corazón apenas fichado por el Atlético, con 18 años, que estuvo a las puertas de marcharse al Milan, que no quiso pagar a ultimísima hora lo que pedía por él Gil Marín, y que a sus 28 años, pese a marcar goles tan decisivos como el conseguido en Valladolid en la última jornada de la Liga que ganó el Atlético en 2021, jamás ha conseguido la vitola de ser considerado titular. Incluso así él no arroja la toalla y sigue dispuesto a continuar sumando y dándole puntos a su equipo. Los últimos, el pasado domingo ante el Betis.