«El Gobierno vasco está detrás de las trampas para oficializar a la selección vasca de pelota»

Julián García Angulo, presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Pelota, ha denunciado en OKDIARIO irregularidades y «trampas» en el proceso llevado a cabo por la Federación Internacional de Pelota para proclamar al País Vasco como nación dentro de este deporte y poder enfrentarse así a la selección española. Un hecho que sienta un precedente muy peligroso. García Angulo también señala en este periódico que el Gobierno vasco está detrás de esta «chapuza y atropello» que se ha producido.

«Pues para mí está detrás de todo esto el presidente de la Federación Internacional y el Gobierno vasco. Ellos ya se ganaron el derecho a poder tratar ese asunto (gracias a Sánchez) y estoy convencido de ello, que el presidente de la Federación Internacional es el primer señalado y el que tuvo que haber obtenido ya compromisos el año pasado, cuando se intentó llevar por primera vez con los políticos vascos y al Gobierno vasco», explica García Angulo en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Hay que recordar que esta situación tiene su origen en la coacción llevada a cabo por el PNV y aceptada por Pedro Sánchez a la hora de aceptar los Presupuestos Generales del Estado en el año 2022. La Ley del Deporte del Gobierno socialista de Sánchez salió adelante gracias a los votos del PNV

Una Ley del Deporte que en su artículo 48 dice lo siguiente: «Las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación Internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente».

«Se han utilizado artes sucias»

«Sí. Efectivamente. Lo que es lamentable es que haya algún o algunos partidos políticos que se hayan alegrado de esta situación sabiendo lo que ha ocurrido allí. Bildu o PNV. Algo que se ha conseguido con trampas. Cuando debería de darle auténtica vergüenza. Por lo menos el presidente de la Federación de Euskadi ha sido prudente y ha dicho que es un hecho histórico, nos alegramos, pero esto puede ser recurrido porque ha habido algunas irregularidades, parece ser», recalca Julián García Angulo.

«No tenemos que decidir nosotros si la votación es nula. Lo que vamos a enfrentar son una serie de alegaciones con todo lo que ha ocurrido desde el inicio del proceso. Con las sanciones. La mía y la de Cuba. Y después la expulsión del segundo miembro de España. Yo creo que se ha hecho un procedimiento que es nulo de pleno derecho porque no nos han dado opciones de poder, o sea, hemos tenido una indefensión. Nos comunican la sanción el viernes por la noche y el sábado es la Asamblea. Vamos a recurrir a las instancias, todavía no tenemos decidido que sean pertinentes por ser internacional, pero seguramente serán altas y él TAD decidirá con todo el proceso que haya que seguir. Evidentemente también solicitaremos la paralización de los acuerdos adoptados en esa Asamblea en tanto no haya una resolución definitiva», explicó García Angulo en OKDIARIO.