Julián García Angulo (Federación Española de Pelota): «Pedro Sánchez nos ha ninguneado, es su culpa»

Julián García Angulo atiende a OKDIARIO en unos días difíciles para la Federación Española de Pelota después de que el pasado 28 de diciembre la Federación Internacional reconociese al País Vasco como nación dentro de este deporte. El actual presidente de la Junta Gestora de la española denuncia en este periódico las trampas que se han realizado para que esto se lleve a cabo y echa las culpas a un Pedro Sánchez que en 2022 aprobó una nueva Ley del Deporte que le permitía al Gobierno vasco poder acercarse a este objetivo que dos años después han logrado a través de «artes sucias».

La Federación Española de Pelota se encuentra en estos momentos sumergida en un proceso electoral que se alargará hasta el 18 de enero, día en el que se producirá la nueva Asamblea para elegir al nuevo presidente. Julián García Angulo es el actual presidente de la Junta Gestora de la Federación Española y atiende a OKDIARIO para dar su versión de unos hechos que han culminado con la selección vasca de pelota siendo reconocida como nación en este deporte. Un precedente muy peligroso que «hace muchísimo daño al deporte español».

Hay que recordar que esta situación tiene su origen en la coacción llevada a cabo por el PNV y aceptada por Pedro Sánchez a la hora de aceptar los Presupuestos Generales del Estado en el año 2022. La Ley del Deporte del Gobierno socialista de Sánchez salió adelante gracias a los votos del PNV.

Una Ley del Deporte que en su artículo 48 dice lo siguiente: «Las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación Internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente».

La Federación española de Pelota alza la voz

Ahora, dos años después, el objetivo que tenía en mente el Gobierno vasco con el deporte de la pelota se ha hecho realidad. Pero ¿de quién es la culpa? Julián García Angulo lo tiene muy claro: «Traicionado no te diría que es la palabra, que es muy fuerte. Pero decepcionado sí. Muy decepcionados (con el Gobierno de Sánchez). Hay dos cosas que son claras. Nada que objetar a que el PNV, ante la necesidad del Partido Socialista para gobernar, pida. La culpa es del que da (Sánchez)».

¿La culpa es de que Sánchez aceptase esto? «Efectivamente. Y, sobre todo, con esta decisión. En aquel momento fue pelota y surf las dos que pusieron. Con esto, creamos ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué pelota y surf? ¿Por qué no los demás?», señala García Angulo en OKDIARIO.

«Está muy claro que nos han ninguneado. Pedro Sánchez no ha pensado en el deporte. Una decisión política la paga el deporte. Y además, ahora tenemos que hacer frente a las realidades. El PNV, Bildu o los partidos nacionalistas apoyan a la Federación de Euskadi para que puedan estar integradas en la federaciones internacionales, a la de pelota o a las demás que ya lo han dicho también. Y el Gobierno de España o el CSD tendrán que ayudar también a las federaciones españolas para que eso no ocurra», recalca el presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Pelota a este periódico.

«Se abre una situación compleja en la que no sé si el Gobierno en aquel momento Pedro Sánchez lo pensó o sus asesores. Pero creo que es una situación harto compleja y que puede traer otro problema más a este país, aunque ya creo que da igual todos los problemas que vengan», comenta Julián García Angulo a OKDIARIO.

«En este caso, perjudica a la Federación española de Pelota por estar específicamente nombrada y al deporte español. Esta decisión hace muchísimo daño al deporte español. Y más con lo que ha ocurrido en esta Asamblea, hecha en España, que no haya habido ningún representante del Consejo Superior de Deportes cuando sabían lo que podía pasar. Y a una Federación Española», culmina.

García Angulo explica los hechos

Julián García Angulo explica en OKDIARIO cómo sucedieron los hechos para que la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota, celebrada en Pamplona el pasado 28 de diciembre, terminase siendo una «chapuza y un atropello» contra la Federación Española.

«En aquel momento no se votó (verano 2023) porque se retiró la propuesta. Hubo un acuerdo. Lo que se argumentó por nuestra parte, con buena voluntad, fue que se podía dañar la unión del deporte de la pelota, porque había una división importante. Por parte de ellos, te digo que era porque sabían que no ganaban. Estaba muy claro. Y lo han hecho ahora. Una Asamblea que habitualmente siempre se han hecho cuando ha habido un evento donde ha habido el máximo de países posibles. Este año se hizo un evento en Pamplona, en el mes de agosto, y luego se hizo otro en París en el mes de septiembre, y, sin embargo, se pone la Asamblea el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque las elecciones de la Federación Española estaban previstas para el 21 de diciembre. Pero por la DANA, y porque no habían llegado muchos votos por correo, la junta electoral decidió aplazarlas y las realizaremos el próximo 18 de enero. Pretendían que yo no tuviera presencia en esa Asamblea», explica Julián García Angulo.

«Buscaban la inestabilidad de la Federación y, sobre todo, que yo no estuviera. Lo normal es que hubiera un nuevo presidente el día 28, que no estuviera Julián para que no tuviera incidencia sobre algún otro país. Es evidente que lo presentan ahora por ese motivo, inicialmente, y después, cuando saben que yo ya puedo tener presencia, pues han buscado lo que nos hemos encontrado allí, que el día antes por la tarde a mí me sancionan y al representante de Cuba también. Nos dicen que no podemos tener acceso a la asamblea. En nuestro caso, hay una segunda persona que le permiten el acceso, pero se dan cuenta de que la adjudicación de los votos ellos lo habían hecho mal, para mí, intencionadamente, y de que con esa primera lista de votos el representante de España va a estar. Y no pasaba nada. Seguían ganando. Cuando se identifica que los votos están mal adjudicados y se reconduce la situación, el presidente de la Federación Internacional pide un receso. Y yo creo que lo que hacen es contar los votos que hay y se dan cuenta que estando España pierden la votación y entonces expulsan al segundo miembro de España», recalca Julián García Angulo en OKDIARIO.

«Posteriormente, cuando presentan las votaciones primero para el cambio estatutario y después para la incorporación de Euskadi, pues evidentemente lo sacan adelante. Es un atropello dentro de la ley, evidentemente, y que ha sido denunciado públicamente, como habrás visto por muchos medios, y que nosotros como española, pues trataremos de recurrir a la justicia, evidentemente», relata Julián García Ángulo en este periódico.

«Tendremos que estar todos los que tengamos que estar y nos correspondan. Y si ahí te ganan, pues te han ganado. Pero lo que no se puede ir es a jugar un partido sucio, dejando fuera a Cuba o dejando fuera a los dos representantes de España, pues para que la votación saliera positiva, por ahí no pasamos», comenta a este periódico.

«Se han utilizado artes sucias»

«Sí. Efectivamente. Lo que es lamentable es que haya algún o algunos partidos políticos que se hayan alegrado de esta situación sabiendo lo que ha ocurrido allí. Bildu o PNV. Algo que se ha conseguido con trampas. Cuando debería de darle auténtica vergüenza. Por lo menos el presidente de la Federación de Euskadi ha sido prudente y ha dicho que es un hecho histórico, nos alegramos, pero esto puede ser recurrido porque ha habido algunas irregularidades parece ser», recalca Julián García Ángulo.

«No tenemos que decidir nosotros si la votación es nula. Lo que vamos a enfrentar son una serie de alegaciones con todo lo que ha ocurrido desde el inicio del proceso. Con las sanciones. La mía y la de Cuba. Y después la expulsión del segundo miembro de España. Yo creo que se ha hecho un procedimiento que es nulo de pleno derecho porque no nos han dado opciones de poder, o sea, hemos tenido una indefensión. Nos comunican la sanción el viernes por la noche y el sábado es la Asamblea. Vamos a recurrir a las instancias, todavía no tenemos decidido que sean pertinentes por ser internacional, pero seguramente serán altas seguramente y él TAD decidirá con todo el proceso que haya que seguir. Evidentemente también solicitaremos la paralización de los acuerdos adoptados en esa Asamblea en tanto no haya una resolución definitiva», explicó Julián en OKDIARIO.

El CSD tiene la última palabra

«Yo creo que el Consejo Superior de Deportes, con el que no he hablado todavía, debería, con estas irregularidades que se están denunciando, esperarar a que haya una resolución definitiva y después tomar la decisión que requiera evidentemente. Creo que el CSD algo tendrá que decir de una Asamblea que se ha hecho en España, que no ha acudido ningún representante del CSD tampoco. Me imagino que tendrá que abrir alguna investigación o algún proceso para saber qué es lo que ha pasado ahí», explicó en este periódico el Presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Pelota.

«Me molesta más que no haya habido presencia del CSD en la Asamblea. No que no se hayan pronunciado. Lo que creo es que nosotros como Federación española nos debemos al amparo del máximo órgano del deporte en España, que es el CSD. Y ellos son los que tienen que defender los intereses de la Federación Española de Pelota. Por tanto, se las pediremos también, claro», explicó.

«El próximo jueves vamos a tener una reunión importante donde decidiremos a dónde vamos y cómo vamos. Pero que sepáis que en este caso, la Asociación del Deporte Español está en ello. Van a sacar una nota. También el Comité Olímpico Español está en ello. La Federación Española de Pelota está en ello. Y esperemos que el Consejo Superior de Deportes también tenga que estar por el atropello que hemos sufrido. También defenderemos los derechos del deporte español, por supuesto. Y ahí decidiremos a dónde tenemos que llegar. Yo creo que hay una instancia que es importantísima, que es el TAS, que es la máxima, pero también está la jurisdicción ordinaria, evidentemente. Analizaremos las vías. Ahí los abogados son los que nos tienen que informar y decir, y tomaremos las decisiones pertinentes. Yo personalmente opino que las selecciones autonómicas no deberían de estar. Creo que desestabilizarían el país o desestabilizarían el deporte en España. Pero por encima de eso, que pueden ser opiniones personales y otras personas puede pensar que sí tienen que estar, y además la Ley del Deporte les da el derecho a poderlo hacer, son las formas y cómo lo han hecho para lograr el objetivo. Ninguneándonos e imposibilitándonos estar. Ya no solamente a España, también a Cuba. Está claro que había premeditación y alevosía, para que sabiendo los votos con los que contaban para el sí, los que tenían que haber del no. Las pruebas están ahí, están muy claras», culmina Julián en OKDIARIO.