La «trampa» de la Federación Internacional de Pelota para oficializar la selección vasca: «Artes sucias»

Julián García Angulo, presidente la Junta Gestora de la Federación Española de Pelota, denuncia en OKDIARIO las «trampas» y las «artes sucias» que ha llevado a cabo la Federación Internacional de este deporte para convertir al País Vasco en nación dentro del deporte de la pelota. Una Asamblea celebrada el pasado 28 de diciembre en Pamplona y a la que no acudió el CSD, a pesar de que sabía lo que allí iba a ocurrir. Xavier Cazaubon, presidente de la Internacional, es el gran señalado a la hora de cometer estas irregularidades que han sido denunciadas.

Julián García Angulo explica en OKDIARIO como sucedieron los hechos para que la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota, celebrada en Pamplona el pasado 28 de diciembre, terminase siendo una «chapuza y un atropello» contra la Federación Española.

«Pues en aquel momento no se votó (verano 2023) porque se retiró la propuesta. Hubo un acuerdo. Lo que se argumentó por nuestra parte con buena voluntad fue que se podía dañar la unión del deporte de la pelota, porque había una división importante. Por parte de ellos te digo que era porque sabían que no ganaban. Estaba muy claro. Y lo han hecho ahora. Una Asamblea que habitualmente siempre se ha hecho cuando ha habido un evento donde ha habido el máximo de países posibles. Este año se hizo un evento en Pamplona, en el mes de agosto, y luego se hizo otro en París en el mes de septiembre, y, sin embargo, se pone la Asamblea el 28 de diciembre. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque las elecciones de la Federación Española estaba previsto hacerlas el día 21 de diciembre. Pero por motivos de la DANA, y que no habían llegado muchos votos por correo, la Junta Electoral decidió aplazarlo y las realizamos el próximo 18 de enero. Pretendían que yo no tuviera presencia en esa Asamblea», explica García Angulo.

«Buscaban la inestabilidad de la Federación y sobre todo que yo no estuviera. El día 28 lo normal es que hubiera un nuevo presidente y que no estuviera Julián para que no tuviera incidencia sobre algún otro país. Es evidente que lo presentan ahora por ese motivo, inicialmente, y después, cuando saben que yo ya puedo tener presencia, pues han buscado lo que nos hemos encontrado allí, pues que el día antes por la tarde a mí me sancionan y al representante de Cuba también. Nos dicen que no podemos tener acceso a la Asamblea. En nuestro caso hay una segunda persona que le permiten que acceda, pero cuando se dan cuenta, porque ellos la adjudicación de los votos lo habían hecho mal para mí, intencionadamente, y con esa primera lista de votos el representante de España va a estar. Y no pasaba nada. Seguían ganando. Cuando se identifica que los votos están mal adjudicados y se reconduce la situación, el presidente de la Federación Internacional pide un receso. Y yo creo que lo que hacen es contar los votos que hay y se dan cuenta que estando España pierden la votación y entonces expulsan al segundo miembro de España», recalca García Angulo en OKDIARIO.

«Y posteriormente, cuando presentan las votaciones primero para el cambio estatutario y después para la incorporación de Euskadi, pues evidentemente lo sacan adelante. Es un atropello dentro de la ley, evidentemente, y que ha sido denunciado públicamente, como habrás visto por muchos medios, y que nosotros como española, pues trataremos de recurrir a la justicia, evidentemente», relata García Angulo en este periódico.

«Tendremos que estar todos los que tengamos que estar y nos correspondan. Y si ahí te ganan, pues te han ganado y ya. Pero lo que no se puede ir es a jugar un partido sucio, dejando fuera a Cuba o dejando fuera a los dos representantes de España, pues para que la votación saliera positiva, por ahí no pasamos», comenta a este periódico.

«Se han utilizado artes sucias»

«Sí. Efectivamente. Lo que es lamentable es que haya algún o algunos partidos políticos que se hayan alegrado de esta situación sabiendo lo que ha ocurrido allí. Bildu o PNV. Algo que se ha conseguido con trampas. Cuando debería de darles auténtica vergüenza. Por lo menos el presidente de la Federación de Euskadi ha sido prudente y ha dicho que es un hecho histórico, nos alegramos, pero esto puede ser recurrido porque ha habido algunas irregularidades parece ser», recalca Julián García Angulo.

«No tenemos que decidir nosotros si la votación es nula. Lo que vamos a enfrentar son una serie de alegaciones con todo lo que ha ocurrido desde el inicio del proceso. Con las sanciones. La mía y la de Cuba. Y después la expulsión del segundo miembro de España. Yo creo que se ha hecho un procedimiento que es nulo de pleno derecho porque no nos han dado opciones de poder, o sea, hemos tenido una indefensión. Nos comunican la sanción el viernes por la noche y el sábado es la Asamblea. Vamos a recurrir a las instancias, todavía no tenemos decidido que sean pertinentes por ser internacional, pero seguramente serán altas y él TAD decidirá con todo el proceso que haya que seguir. Evidentemente también solicitaremos la paralización de los acuerdos adoptados en esa Asamblea en tanto no haya una resolución definitiva», explicó García Angulo en OKDIARIO.