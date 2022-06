Gil Marín adelanta que la camiseta 23-24 «tendrá un diseño clásico»

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha dirigido una larga carta a los aficionados rojiblancos en la que asegura que el club «ha respetado su historia más que nunca» y en la que corrige dos aspectos que han provocado mucha polémica en las últimas semanas. El Paseo de las Leyendas será sustituido por un nombre «más acorde» y la camiseta de la próxima temporada 23-24 «ya ha sido aprobada y tendrá un diseño clásico».

«Pedimos disculpas a aquellos aficionados a los que no les guste el diseño de la camiseta de esta temporada, pero la única intención era recordar el pasado con respeto y cariño», afirma en su carta el CEO rojiblanco, que se ha reunido esta semana con representantes de diferentes grupos de aficionados y peñistas rojiblancos, y que ha hecho pública la constitución de una comisión «integrada por representantes de colectivos de aficionados» que se reunirá periódicamente con el fin de consensuar decisiones relevantes con el área social.

Ésta es la carta íntegra dirigida por Gil Marín a los aficionados rojiblancos.

En los últimos días se ha generado cierta confusión referente al respeto a nuestra historia y señas de identidad, por lo que me veo en la obligación de transmitirte con claridad la postura del club. Nunca antes, en los casi 120 años de vida del Atlético de Madrid, se había ensalzado y recordado tanto nuestra historia.

Con la inauguración del Wanda Metropolitano, conseguimos no solo tener un estadio más moderno y mucho más cómodo para todos los socios y espectadores, sino que desde antes de la apertura se planificó que hubiera referencias permanentes a nuestra historia que le dotaran de identidad atlética. De hecho, el estadio Vicente Calderón carecía de ellas, aunque tenía el peso de sus 50 años de historia.

Con este objetivo, nuestro actual estadio está plagado de guiños a nuestro pasado: la recuperación del nombre “Metropolitano” en recuerdo a nuestro antiguo estadio, el nombre y el año de fundación del club en las butacas de la grada, la escultura del oso y el madroño con las raíces sobre los lugares de Madrid donde tuvimos un estadio, los lemas “Coraje y Corazón” y “Atleti”, el avión recordando el Atlético Aviación, la estatua de Luis Aragonés, o la enorme bandera rojiblanca que se ha convertido en el icono del propio estadio. Incluso el entorno cuenta con recuerdos de nuestro pasado, como la Avenida Luis Aragonés o la estación de Metro que se denomina “Estadio Metropolitano”, decorada con fotografías históricas. Algunos de estos símbolos han sido creados por el club y otros han nacido de iniciativas o sugerencias de aficionados que la entidad ha apoyado e impulsado.

Con la creación del “Paseo de Leyendas”, el club pretendió dar un reconocimiento a aquellos jugadores que hubieran jugado un mínimo de 100 partidos oficiales. Este criterio fue acordado previamente con la propia Asociación de Leyendas, agrupación que representa a los jugadores que han vestido nuestra camiseta a lo largo de nuestra historia, siendo conscientes de que podría suscitar cierto debate, pero buscando un criterio objetivo. Ciertamente la utilización de la palabra “leyendas” ha generado controversia, y próximamente será modificada con un nombre más acorde a la condición objetiva que supone la presencia de un jugador en esta zona, siendo probable sustituir el nombre de Paseo de Leyendas por Paseo Centenario.

En cualquier caso, todos los jugadores emblemáticos que por una u otra razón, hayan jugado o no una determinada cantidad de partidos, y que forman parte destacada de la historia del Atlético de Madrid y que están en el corazón de los aficionados, están ya presentes en diversos lugares como, por ejemplo, en las banderolas frente a las puertas de acceso, en las fotografías de gran tamaño que flanquean la puerta 0 y que decoran el parking de jugadores y autoridades, en las imágenes de la fachada principal o en el museo inaugurado hace dos años. Pero el estadio es un lugar vivo y se irán incorporando nuevos nombres en lugares emblemáticos con el paso de los años y con la historia que aún está por escribirse.

Si existe debate, y es razonable que lo haya, es precisamente porque el Club Atlético de Madrid ha creado todos esos espacios con la voluntad de ensalzar nuestros símbolos e iconos, a diferencia de otros muchos clubes que no tienen esta gran cantidad de recuerdos a su historia. Hemos construido un estadio vanguardista pero que ensalza y recuerda nuestro pasado.

Son gestos de respeto y reconocimiento que se hacen desde el club con buena fe de manera recurrente, como por ejemplo los carnés de socio que en cada temporada llevan la imagen de un jugador legendario como han sido los casos de Gárate, Luis, Adelardo o esta misma temporada Futre.

Por tanto, se puede estar de acuerdo o no con algunos de estos símbolos u homenajes, y se puede discrepar sobre algunos detalles o aspectos específicos, o quizás algunos atléticos puedan echar en falta otros, pero lo que es innegable es que el club ha tenido y tiene la sensibilidad y el respeto máximo a su identidad y a su historia. Y no solo con estos símbolos, sino también con los emotivos homenajes que se rinden a jugadores que han contribuido a engrandecer nuestra historia reciente. Así ha sido, por ejemplo, con Fernando Torres, Gabi, Juanfran, Filipe Luis, Godín, o hace apenas unas semanas con Luis Suárez.

Con la evolución del escudo ocurrió exactamente lo mismo. Se han respetado nuestras señas de identidad, potenciando nuestros colores fundamentales (rojo, blanco y azul), manteniendo la silueta tan característica, aunque con un leve redondeo en homenaje a nuestro primer escudo, y resaltando el oso y el madroño para que se distinga con claridad en cualquier aplicación. Y todo ello se hizo tras un largo periodo de análisis, en el que se consultó a diversas leyendas, a jugadores del primer equipo, a atléticos ilustres, a especialistas en nuestra historia y a reconocidos expertos. Todos los grandes equipos del mundo han abordado esta evolución en diferentes momentos a lo largo de su historia. El propio Atleti también lo hizo varias veces en el pasado.

Hay miles de seguidores atléticos que, con total naturalidad, han aceptado esta evolución del escudo, y lo lucen con orgullo en camisetas, bufandas, banderas, gorras, etc. No hay más que darse una vuelta por las gradas de nuestro estadio, o por las calles de Madrid o de cualquier ciudad española, para comprobar que hay miles de atléticos que han acogido con normalidad el escudo actual. Muchas peñas han adaptado igualmente sus escudos, o incluso lo han personalizado y adecuado a símbolos representativos de su propia localidad. El escudo actual es muy parecido al anterior, no atenta contra nuestra identidad. Los atléticos que lo han acogido merecen el mismo respeto que aquellos que piensan diferente.

Respecto a las camisetas para la nueva temporada 22-23, los diseños han pretendido hacer un guiño a dos aspectos históricos. La camiseta rojiblanca se inspira en el río Manzanares que tanta vinculación ha tenido con el Atlético de Madrid, representando el trazado del río. Pedimos disculpas a aquellos aficionados a los que no les guste este diseño, pero la única intención era recordar el pasado con respeto y cariño. Por otra parte, en el mes de abril de 2023 estrenaremos una camiseta que será una réplica de la camiseta del año 1903 con el escudo original y conmemorará los 120 años desde la fundación del club. La camiseta de la temporada 23-24 ya ha sido aprobada, con un diseño clásico, y se encuentra en fase de fabricación.

No obstante, hemos decidido crear una comisión integrada por representantes de diversos colectivos de aficionados, que se reunirá periódicamente con el Área Social del club con el fin de consensuar decisiones relevantes en este sentido, como futuros diseños de camisetas y otros productos, así como debatir sobre aspectos relativos a nuestra historia y símbolos que nos representan.

Animo a que cualquier socio que tenga sugerencias de diseños para futuras temporadas, tanto de camisetas como de cualquier otro producto, pueda compartirlos con el club a través de [email protected]

Por otra parte, desde el Área Social se mantienen periódicamente reuniones con los principales colectivos de aficionados del Atleti, a los que se les explica con todo detalle cualquier asunto de interés y se escuchan sus sugerencias. Se habla habitualmente con muchas peñas atléticas, se visitan diversos lugares de España para estar cerca de ellas, y se atiende a diario con el máximo respeto y cariño las peticiones de cualquier socio individual, aunque en ocasiones sea imposible satisfacer las demandas de todos. Se organizan habitualmente actos para nuestros socios, como por ejemplo el Día del Niño, la imposición de insignias del club en reconocimiento a la antigüedad como socio o el Día de las Peñas. En cada partido se organizan actividades de ocio y entretenimiento para niños y adultos, y se invita al palco presidencial a algunos socios veteranos junto a sus familias. Los nombres de todos los socios están escritos en el túnel de vestuarios, siendo lo último que ven los jugadores antes de saltar al césped y, como éste, existen numerosos detalles más. Te vuelvo a animar a que escribas a [email protected] para cualquier sugerencia que tengas; el equipo de atención al socio contactará contigo para escucharte.

El enorme crecimiento que ha experimentado el Atlético de Madrid en los últimos quince años, hace que cada vez haya más diversidad de opiniones sobre cualquier asunto, sea puramente deportivo o no, algo muy enriquecedor. Es lógico dado que hay más de 130.000 socios, con presencia en todas las provincias españolas, más de 800 peñas y millones de seguidores por todo el mundo.

Este crecimiento social se ha sustentado sobre una gestión rigurosa, además de la estabilidad institucional y social imprescindible, y nos ha permitido mantener un equipo valioso y competitivo año tras año. Llevamos 10 años seguidos jugando Champions League, algo que solo han alcanzado 6 equipos más en Europa, y 10 años quedando entre los tres primeros de la liga española. Hemos ganado títulos y hemos jugado finales de todas las competiciones. Estos resultados no son casualidad.

Todo lo que se ha conseguido ha sido gracias al esfuerzo de jugadores y cuerpo técnico, al trabajo diario de los empleados del club y, lo más importante, gracias al apoyo permanente de miles de socios y seguidores del Atleti como tú. Sigamos construyendo, entre todos, la historia del Atlético de Madrid».