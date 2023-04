Georgina y Cristiano pierden los papeles antes de coger un avión: «Movida monumental a grito pelado»

Los rumores de crisis entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo crecen por días, y ninguno de los protagonistas sale al paso para desmentir estas informaciones. Varios medios aseguran que hay un importante distanciamiento entre la influencer y el futbolista del Al Nassr, que en redes sociales tampoco hacen gala de su amor como antes. En Portugal revelaron nuevos detalles y los motivos de esta sonada crisis, y ahora en Mtmad han desvelado lo ocurrido en una de sus discusiones.

Un testigo se ha puesto en contacto con Abel Planelles para contarle todo lo que sucedió entre la pareja en lo que parece ser una de sus peleas más fuertes, justo antes de subir a un avión privado. Además, revela cómo se comportaron cada uno tras su bronca. «La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que tuvieron una movida monumental a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado», cuenta el colaborador.

En Portugal ofrecen nuevos detalles

Hace unos días, en el programa de televisión Noite das Estrelas del canal CMTV portugués aseguraban que el futbolista está «cansado» de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como «alejada de la realidad», «forzada» y «frívola». Daniel Nascimento, periodista y colaborador del espacio, dijo esto: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada».

Otro tertuliano, Leo Caeiro, cree que no llegarán a casarse y dio más detalles de la crisis: «Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto».