Un año del peor día de la vida de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El 18 de abril de 2022 Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reaparecieron en la red con un mensaje de profunda tristeza. La pareja, que estaba esperando gemelos, comunicaba que uno de los bebés había fallecido en el parto. Un comunicado oficial que no tardó en dar la vuelta al mundo: «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir».

El futbolista y la empresaria informaron entonces que la única fuerza que les quedaba en ese momento era para sacar adelante a Bella Esmeralda, su felicidad. «Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos», finalizó la misiva. Fueron muchos los comentarios y likes que recibieron, así como mensajes de apoyo de rostros conocidos a nivel mundial. A día de hoy, han conseguido formar una bonita familia numerosa en la que su bebé siempre estará presente.

Días después de la trágica noticia, el astro portugués compartía la primera imagen en familia, mientras la influencer se mantenía alejada del foco mediático. «Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están juntos con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las palabras y gestos amables. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que le tienen a nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de dar la bienvenida a este mundo», escribía Cristiano. Unas semanas después, Georgina volvía al universo 2.0 para presentar de forma oficial a la nueva alegría de la casa.

Desde entonces, con paso firme, la protagonista de su propio documental ha ido recuperando su vida laboral, sus compromisos y, sobre todo, su sonrisa. Han sido tiempos difíciles y este día jamás lo olvidará, pero tal y como ella misma ha confesado, son muchos los motivos que tienen para seguir adelante. La vida sigue y así lo ha demostrado Gio, que ha juntado todas las fuerzas para explicar en Netflix cómo ha sido el peor día de su vida. Entre lágrimas y mostrándose como nunca, la empresaria ha relatado que no tuvo valor para contárselo a los pequeños: «No estaba preparada para contárselo a mis hijos. Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella, y que había decidido no nacer».

Un proceso de superación que ha quedado plasmado en su documental y, como no, para siempre en su corazón: «Miré a los ojos de mis hijos y allí descubrí que la única manera que teníamos de seguir adelante era estando unidos. Sigo siendo la misma, sin ser igual». A día de hoy, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan cosechando éxitos en el panorama nacional y completamente volcados en su nueva vida familia en Arabia Saudí, pero este día jamás lo van a olvidar; el día en el que sus corazones se partieron por la mitad.