El 18 de abril de este año, Georgina Rodríguez vivía uno de los momentos más felices y tristes a partes iguales de su vida. La mujer de Cristiano Ronaldo daba la bienvenida a su pequeña recién nacida y al mismo tiempo se despedía del niño gemelo que falleció en el parto. Un día que ha quedado marcado para siempre en su calendario. A pesar de la dureza de la situación, la protagonista de su propio documental de Netflix supo sacar fuerzas de flaqueza y sonreirle a la vida, centrándose así en la pequeña que después de 9 meses pudo sujetar en sus brazos. Desde ese momento, poco se supo de la empresaria, que muy de vez en cuando dio señales por las redes sociales para compartir alguna foto de su familia o del amor de su vida. Hoy, casi tres semanas después, la que fuera vendedora de bolsos se ha armado de valor y ha publicado una foto de su pequeña, desvelando así el nombre de princesa que han decidido ponerle.

“Bella Esmeralda. 180422”, ha escrito junto a una preciosa fotografía de la bebé, donde se puede apreciar que esta esbozando una de sus primeras sonrisas. En la primera fotografía, la pequeña de la casa luce un trajecito de Moschino blanco y con un volante rosa, acurrucada junto a un osito que, probablemente es su peluche favorito. En la segunda instantánea la bebé posa dormida con un mini vestido blanco y un jersey de punto también en color rosa clarito. Y en la última, pero no por ello menos emotiva, la personita que ha devuelto la ilusión a Gio y a Ronaldo se encuentra disfrutando de una de sus siestas con un gorrito de lana y una manta rosa, en las que probablemente han sido sus primeras horas de vida.

Después de una tierna fotografía familiar donde la empresaria mostraba a su familia al completo, siendo esta la primera vez que se pronunciaba desde la tragedia, ahora ha desvelado por fin el nombre que han elegido para la pequeña de la casa: Esmeralda. Aunque se desconoce el motivo por el cual habrían escogido este nombre, lo cierto es que podría ser por una de las princesas Disney más conocidas y que se parecería muchísimo a la propia Georgina. Esmeralda es una joven gitana parisina protagonista de la película El jorobado de Notre Dame. Así mismo, esmeralda significa piedra preciosa y brillante, como la que se aprecia en la última instantánea que luce la propia Georgina en un anillo que ha dado mucho de qué hablar. ¿Será de compromiso? Sea como fuere, lo que está claro es que han elegido un nombre muy adecuado para un bebé que ha llegado para alegrar la vida de la pareja en su momento más difícil.

La publicación no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de los rostros más conocidos del panorama nacional que no han querido perder la oportunidad de darle ánimos a la empresaria y mostrarle todo su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles, además de, como no podía ser de otra manera, deshacerse en halagos con la pequeña. “Es muy guapa, felicidades”, ha comentado Alexandra Pereira mientras que sus amigos más íntimos han inundado el post con corazones rojos. Y es que, se trata de la primera vez que Gio se pronuncia desde que el pasado Día de la Madre reapareciera únicamente para felicitar a “todas las mujeres creadoras de vida”. Ahora, con esta emotiva publicación donde ha mostrado por primera vez la cara de su bebé, se espera que poco a poco retome su agenda y vuelva a la normalidad. ¡Enhorabuena súper mamá!