Los rumores de crisis entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo crecen. Cada vez son más habituales las informaciones que aseguran que hay cierto distanciamiento entre la influencer y el futbolista del Al Nassr, y ahora salen a la luz los dos motivos que podrían haber desencadenado este mal momento entre ellos. Además, en las redes sociales de ambos se puede apreciar que en las últimas semanas apenas han publicado contenido juntos, como acostumbraban.

No corren buenos tiempos para el jugador portugués, que no va a poder ganar la liga de Arabia Saudí con el Al Nassr, pero en lo personal tampoco pasaría por su mejor momento. Según las informaciones publicadas por Mundo Deportivo, el portugués está cansado de la actitud y el comportamiento de Georgina Rodríguez. Considera que la modelo ha cambiado radicalmente su forma de ser volviéndose excesivamente egocéntrica desde que saltó a la fama.

La actitud de Georgina, clave

La segunda parte del documental Soy Georgina, emitido en Netflix, ha sido de lo más criticada precisamente por esto, por la falta de humildad que muestra la de Jaca en casi todos los momentos. Y a Cristiano Ronaldo no le gustan esos aires de superioridad, siempre según el citado medio. Pero la cosa no queda ahí, y es que por parte de ella también hay discrepancias importantes con el luso, pues no le gustaría vivir en Arabia Saudí.

En la presentación del futbolista con su nuevo equipo ya se vio a una Georgina Rodríguez muy fría y con muy poca complicidad con Cristiano Ronaldo. Al parecer, la influencer no está del todo cómoda con su nueva vida en Riad, algo que también influiría en esta crisis de la que tanto se está hablando y escribiendo. Obviamente, ninguno de los dos se ha pronunciado y estarán tratando de encauzar su relación por el bien de ellos y de la bonita familia que han creado.