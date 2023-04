Rudi García ya es historia del Al Nassr. El equipo de Cristiano Ronaldo ha confirmado el despido del entrenador francés en la tarde de este jueves. El cese era un secreto a voces después de que trascendiera el enfrentamiento del técnico con el vestuario del equipo saudí. De momento, Dinko Jelicic, que entrenaba al sub-19, se hace cargo del equipo.

La mala racha de resultados que atravesaba el Al Nassr unido al enfrentamiento con algunos miembros del vestuario, finalmente le ha acabado costando el puesto a un Rudi García que llegó a Arabia Saudí con la vitola de estrella.

José Mourinho es uno de los técnicos con los que se ha especulado como posible sustituto. Desde Italia ya se publicó hace unos días que en Arabia Saudí habían seducido al entrenador con uno de los mayores contratos de la historia del fútbol.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023