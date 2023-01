Avisan a Cristiano con Rudi García: «Es el peor personaje que he conocido en el fútbol»

El mítico futbolista brasileño, Juninho Pernambucano, se ha despachado a gusto con Rudi García el que es el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. El ex jugador y directivo del Olympique de Lyon coincidió con el técnico francés entre 2019 y 2021 cuando este le contrató para el club lionés. Ahora, no ha tenido reparos en avisar al técnico portugués de la figura de su entrenador: «Le servirá el café si es necesario».

«Mi experiencia con Rudi García, el nuevo entrenador de Cristiano, fue terrible. Es el peor personaje que he conocido en el fútbol. No sabe dirigir nada. Dirige por el miedo que impone a los demás. Solo respeta a las personas que tienen poder o de las que puede. Necesita eso, ser el centro de atención. No ha evolucionado como ser humano, pero sabe que necesita demostrar que, en algunas situaciones, logra engañar a mucha gente. En el campo es casi tan malo como en persona», afirmó el brasileño.

Después, Juninho habló del perfil bajo de Rudi García y su forma de tratar a las personas y en concreto a sus jugadores: «Solo respeta a las personas que tienen poder o de las que puede sacar algo. Ahora bien, respecto a CR7, no se atreverá a hacer nada que se interponga en su camino, al contrario, incluso le servirá el café si es necesario. Intentará ser amigo de Cristiano, ser cercano y hará todo lo posible. Será un sueño para él ser amigo de Cristiano Ronaldo», comentó. «A Rudi García le da igual el éxito del equipo, la armonía del vestuario. Importa que él sea el centro de atención. Pero como todos los seres humanos sumamente fríos, reconoce a los mayores que él y trata de aprovecharse de ello. Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes de la historia del fútbol, una leyenda, y Rudi lo sabe», añadió el ex jugador.

Pero la cosa no quedaba ahí y, en unas declaraciones para el medio portugués MaisFutebol, Juninho no cesa en sus despiadados ataques al técnico francés: «Lo que más le gusta son las ruedas de prensa. Si pudiera, se vería en directo dando entrevistas. Los días de conferencia parecía un niño, llegaba muy contento y al final me preguntaba si había visto la conferencia. Necesita eso, ser el centro de atención. No ha evolucionado como ser humano, pero sabe que necesita demostrar que, en algunas situaciones, logra engañar a mucha gente. Es casi tan malo en el campo como en persona».

Pocas cosas buenas

Para terminar, Juninho habla de lo poco bueno que tiene como entrenador: «Lo único bueno que tiene, más útil para equipos medianos o pequeños, son sus balones profundos. Exige mucho de eso, haciendo que el equipo tenga buenos contragolpes y acelere. Pero no sabe de la parte técnica, ocupación de espacios, inteligencia de juego, variación entre corto y largo, no trabaja la presión al contrario, solo pide que se haga. También requiere un equipo agresivo y que juegue sucio».