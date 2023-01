Cristiano Ronaldo, presentado con el Al Nassr: «Mi contrato es único porque soy un jugador único»

Cristiano Ronaldo ha sido presentado como nuevo jugador Al Nassr. El jugador portugués se convertirá, con diferencia, en el jugador mejor pagado del mundo, puesto que cobrará 200 millones por cada una de las dos temporadas y media que ha firmado. En su primera rueda de prensa como nuevo jugador del club saudí, ha dejado varios titulares, defendiendo las cifras de su contrato, la competitividad de la nueva liga a la que ha llegado y afirmando que su carrera no se encuentra en el final por el hecho de haber dejado el fútbol de primer nivel.

Ilusionado

«El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad»

Lejos de la élite

«No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera».

200 millones por temporada

«Mi contrato es único porque soy un jugador único».

Objetivos

«Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr».

Arabia Saudí

«El fútbol ahora es diferente, la evolución del fútbol es diferente. Mucha gente habla pero no sabe nada de futbol.. Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto».

Otras ofertas

«Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes importantes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme».

Dejar Europa

«Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr».

La decisión

«Mi familia está contenta y me apoyan. En Arabia están muy contentos con mi llegada y la de mi familia. Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular».