Cristiano sigue desatado en Arabia Saudí: otro hat-trick en la victoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer goles en Arabia Saudí. Este sábado volvió a vestirse de corto con la camiseta del Al-Nassr y el portugués anotó un hat-trick. Por él, la edad no pasa y solo necesitó 26 minutos para anotar los tres tantos que le dieron la victoria a su equipo. El primero fue en el minuto 18, desde los once metros, después en el minuto 23 para anotar su segundo tanto del día y, al borde del descanso, en el minuto 44 hizo su particular triplete.

El Al-Nassr venció al Damac, situado en la séptima posición de la Liga, mientras que los compañeros de Cristiano Ronaldo lograron recuperar el liderato. Con estos tres goles, el portugués ya alcanza los ocho tantos con la camiseta del Al-Nassr en tan solo seis partidos (cinco de Liga y uno de Copa). Cabe destacar que en su último partido no logró ver puerta, pero ayudó a su equipo con dos asistencias para obtener los tres puntos. Fue en el anterior choque cuando consiguió su primera gran noche con un póker para el recuerdo.

Ronaldo es ya todo un ídolo en Arabia Saudí, pero en especial en Riad, donde ha caído de pie por su carisma, su liderazgo y sus ganas de seguir ganando, de hecho, es el capitán desde el primer día que aterrizó. A sus 38 años, el portugués llegó al país árabe con el objetivo de sumar una nueva experiencia en su carrera deportiva y en tan solo dos meses ya levanta pasiones en la capital del país.