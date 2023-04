Revelan nuevos detalles y secretos de la grave crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Crecen los rumores de crisis entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Cada vez son más habituales las informaciones que aseguran que hay un importante distanciamiento entre la influencer y el futbolista del Al Nassr, que en redes sociales tampoco hacen gala de su amor como antes. En Portugal han analizado en profundidad el asunto y revelan nuevos detalles y los motivos de esta sonada crisis.

Concretamente, ha sido el programa de televisión lusa Noite das Estrelas del canal CMTV el que ha tratado el tema, asegurando que el futbolista está «cansado» de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como «alejada de la realidad», «forzada» y «frívola». El espacio contó con la presencia del psicólogo Quintino Aries, quien analizó y sacó sus conclusiones: «Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia».

«Cristiano está harto de ella»

Daniel Nascimento, periodista y colaborador del programa, va más allá: «Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada». Otro tertuliano, Leo Caeiro, cree que no llegarán a casarse: «Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto».

La única que defendió a la modelo fue Filipa Castro, amiga de Cristiano Ronaldo, que saltó para desmentir todo lo que se está hablando estos días: «Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar».