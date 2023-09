Sólo vale ganar. No queda otra. España se juega mucho más que tres puntos en el estadio Borís Paichadze de Tiflis. El combinado nacional no se quiere complicar su clasificación para la Eurocopa de 2024, por ello vencer a un complicado conjunto georgiano será clave. Luis de la Fuente lo sabe y el vestuario lo tiene claro. No es una final, pero sí un partido muy importante.

Además, España necesita la victoria para alejarse de la polémica que está rodeando a la Federación Española de Fútbol en las últimas semanas. No están siendo días sencillos por Las Rozas y, aunque el equipo masculino poco tiene que ver, también se ha visto salpicado por la polémica. Por lo tanto, sumar una victoria será importante para calmar el ambiente y afrontar el futuro con buena cara.

España ha jugado dos partidos en Georgia a lo largo de su historia y las dos veces sufrió para ganar. En septiembre de 2012 y en marzo de 2021, la selección española ya estuvo cerca de sufrir un resbalón, pero entonces un gol de Roberto Soldado en el minuto 86, dio la victoria por 0-1, y uno de Dani Olmo en el 92, firmó la remontada en una última visita donde los locales llegaron a mandar por 1-0 con un gol de un por entonces no tan conocido Khvicha Kvaratskhelia.

Yamal, la duda

Luis de la Fuente tendrá que decidir si mantiene bajo palos a Unai Simón o le da la titularidad a Kepa Arrizabalaga, nuevo portero del Real Madrid. En defensa hay menos incógnitas. En el lateral derecho formará Carvajal, mientras que en el costado izquierdo lo normal es que actúe Balde. La pareja de centrales, con Laporte tocado, apunta a ser la compuesta por Le Normand y Pau Torres.

En el centro del campo está claro que Rodri será el jefe. El único jugador español candidato a ganar el Balón de Oro es el faro de esta selección española. Por delante del madrileño, Mikel Merino y Gavi, que jugaría de enganche, tienen opciones de ser titulares.

Y arriba está el gran dilema para Luis de la Fuente. Por la izquierda formará Dani Olmo, que está en un gran momento, la principal referencia ofensiva será Morata, mientras que por la derecha la duda es si el seleccionador apuesta por Asensio, que está rindiendo en el PSG, o da la oportunidad a Lamine Yamal.

El joven jugador del Barcelona ha dejado a todos impresionados en los primeros días de concentración. El propio Rodrigo aseguraba que no le sorprendería que fuese titular. Yamal no ha tardado en demostrar su calidad con el combinado absoluto a pesar de tener tan sólo 16 años. Si debuta, se convertirá en el jugador más joven en haber defendido a España.

Una Georgia peligrosa y apurada

Enfrente una Georgia que tampoco tiene excesivo margen de error si quiere estar en la pelea por, al menos, hacerse con el segundo puesto. El combinado que dirige el francés Willy Sagnol lleva cuatro puntos de nueve posibles, con victoria a domicilio en Chipre (1-2), empate en casa ante Noruega (1-1) y derrota en el aguacero de Hampden Park (2-0).

Sin embargo, los georgianos acuden animados a un choque que plantearán seguramente, tratando de contener y bloquear con su orden y físico la mayor calidad técnica de los españoles, y en busca de crear una vez más problemas a un combinado al que también ganaron 0-1 en un amistoso en Getafe previo a la Eurocopa 2016.

Para ello, también se aferrarán a su mayor crecimiento futbolístico, con una buena hornada de futbolistas que empieza a ganarse su sitio en las principales ligas europeas, lideradas por el gran talento que representa Khvicha Kvaratskhelia, extremo del Nápoles que está dispuesto a dar un nuevo quebradero de cabeza a los españoles.