Luis de la Fuente: «Me siento fuerte y respaldado»

Luis de la Fuente, seleccionador español, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Georgia y España. Al combinado nacional sólo le vale ganar si no se quiere complicar su futuro en la clasificación hacia la Eurocopa que se celebrará en Alemania.

Dificultad del partido

«Espero un partido duro y complicado, de las características similares al último encuentro que jugamos aquí. Han crecido mucho, tienen una gran generación y eso demuestra que el fútbol georgiano está a un gran nivel. Vamos a intentar obtener un resultado favorable».

El peligro de Kvaratskhelia

«Me gusta destacar el valor del grupo. Tienen individualidades, pero también son un equipo. Todos tenemos bajas y todos son importantes. Nuestra táctica es competir, jugar bien, ser un equipo y ser conscientes de que es el partido más importante para nuestro futuro. Queremos ganarlo, como todos los que quedan».

Conocimiento del fútbol georgiano

«Los conozco bien. Son una generación brillante, que vive su mejor momento. Siempre nos ha costado muchísimo. Estamos preparados para encontrarnos un partido muy difícil. Queremos ganar y para eso habrá que dar la mejor versión ante un muy buen rival».

Daño moral a España

«Mañana tenemos un partido importantísimo en el que nos jugamos muchísimo. El futuro del fútbol español pasa por este partido para estar en la Eurocopa».

Ausencia de Pedri

«Nunca miro los jugadores que no están, me ocupo de los que están. Tenemos la suerte de tener jugadores muy importante y estoy muy tranquilo. Confío ciegamente en ellos. Estoy seguro de que los que están aquí son los mejores».

Trato de la afición

«El recibimiento de las aficiones locales es normal, volcados con su afición. Igual que la española. Los georgianos aprietan y estamos listos para cualquier ambiente».

Sergio Ramos

«Pienso que Georgia es un equipazo. Confío en mis jugadores. Vamos a tener un comportamiento que toda España se va a sentir orgulloso».

Aislamiento

«Estoy encantadísimo con el ritmo y la intensidad. Lo único importante es ganar mañana. Hay que poner en valor sus valores. Estoy tranquilo, confiamos en ellos y mañana haremos un buen partido».

Los laterales de España

«Los cuatro laterales son muy completos. Estoy confiado en que independiente donde juegue cada jugador estamos listos para frenarlos. Preparo los partidos pensando en nosotros, pero hay que tener en cuenta las decisiones del rival. Lo importante es el plan de juego».

Destitución de Vilda

«Yo solo pienso en que sea justo que ganemos mañana».

¿Podría volver Ramos?

«Trato de traer a los mejores jugadores en cada momento».

Lamine Yamal

«Habrá que tomar decisiones. Me parecía muy bueno viéndole por televisión. En el día a día se ve su calidad. Es muy importante para nosotros y esperamos que siga progresando. Es muy joven y tiene que ir cumpliendo etapas».

Ganas de que llegue el partido

«Nosotros no vamos jornada a jornada. El 18 de junio fuimos campeones de la Liga de Naciones y han pasado muchos meses. Ahora, en concentración, todo se pasa rápido. Sólo he pensado en fútbol y en Georgia. España está muy pendiente de nosotros por el futuro de nuestros jugadores».

Titularidad de Yamal

«No vamos a decir la alineación. Los primeros que se entrenan son los jugadores».

Presión

«Nunca he tenido una rueda de prensa tranquila, por lo que se empieza a acostumbrar. Siempre apelo a que tengo una gran personalidad. No creo que me sorprenda y tengo que manejar esta situación».

La portería

«Yo el equipo lo tengo ahora mismo en mi mente. Vamos a ver qué pasa y cuál es la última sensación. Creo que sé quién va a jugar. Estoy muy tranquilo».

Respaldado

«Por supuesto. Estoy aquí. ¿Y si ganamos 7-0? Me siento fuerte y respaldado. Estoy tranquilo».