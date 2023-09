Luis de la Fuente: «Yamal está tocado por la varita de Dios»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la lista de convocados para los duelos contra Georgia y Chipre, ambos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. La principal novedad de la lista es la presencia de Lamine Yamal. El jugador del Barcelona se estrena con la Selección a la edad de 16 y sin haber pasado por la Sub-21. También destaca la presencia de Baena, Abel Ruiz y el regreso de Pau Torres.

«Lo primero que quiero hacer es felicitar a Sergio Rico, que es su cumpleaños. Además, Jordi Alba deja la selección española. Hablé con él, me transmitió que quería dejarlo y que se quería centrar en su nuevo club. Quiero darle las gracias y lamento perder un valor tan importante», comenzó el seleccionador.

Jugadores en Arabia

«Quiero apuntar una reflexión. Laporte está en un momento muy bueno, pero también estamos en una etapa de cambio. Cada convocatoria será diferente».

Confianza del vestuario

«Ellos me conoces. Saben como soy, como actúo y que valores tengo. Siempre me he comportado en el marco de la igualdad».

Lamine Yamal

«Le han seguido y se reunieron con él en Barcelona. Quería venir con nosotros. Se le ha visto que está tocado con la varita de Dios, que es diferente. Yo miro la capacidad, la categoría y el nivel del futbolista. Creo que está preparado».

Borja Iglesias

«Tuvo un comportamiento sensacional. No viene por motivos deportivos. Seguro que estará encantado de venir. Están obligados a venir todos los futbolistas españoles, aunque no querría a nadie que no esté a gusto. Mi relación con él es muy buena. Tiene las puertas abiertas si desea venir. Yo apelo a la libertad. A lo mejor hoy ya no siente lo mismo».

Kepa

«Celebro que cada día lo tenga más difícil. No es fácil hacer una lista de porteros. Cuantos más inconvenientes tenga es buena señal. Cualquiera de los tres tienen un gran nivel».

Yamal y España

«Siempre hemos dicho y alabamos la gestión de nuestra dirección deportiva. No es fácil convencerles de que jueguen con España. Aquí tienen que estar los que quieren estar. Se arrepentirá o no de lo que hizo, pero lo importante es que quiere estar con nosotros».

Igualda en la RFEF

«Hay que seguir trabajando y la Federación es un ejemplo de igualdad y derechos. En el masculino no se han producido ninguna de esas circunstancias».

Isco

«Es un futbolista grandísimo. Ha estado apartado de la élite y ahora vuelve. Le estamos siguiendo. He estimado que había otros jugadores en mejor momento, pero tienen las puertas abiertas. Les pido que sigan trabajando».

Dudas

«No he hablado con ninguno. Pero cualquiera me podría haber dicho algo. Tienen confianza»,

Afición en Granada

«Sé cómo es la afición de Granada. Nos estamos jugando cosas muy importantes. No tengo ninguna duda. Estoy muy tranquilo y feliz de regresar a Granada».

Pedri

«Le deseo una prontísima recuperación. Siento que no vengan por lesión. He hablado con él y trato de animarle para que se recupere lo antes posible. Su club lo necesita y el fútbol español también».

Abel Ruiz

«Es un futbolista que está haciendo un gran año en su club. En el Europeo Sub-21 tuvo una gran actuación. Le conocemos muy bien y es un valor».

Convocatorias

«Yo busco el equilibrio. Hay que competir bien contra Georgia y Chipre».

Entrenamiento con público

«Hay que pensarlo. Y hay que hacerlo porque tengo que pensarlo. Estoy encantado de que la gente esté con nosotros. No sé lo que pasará, pero no tengo ningún inconveniente. Lo abriremos».

Joselu

«No miro el origen, miro al futbolista. Está teniendo minutos importantes».

¿Cómo es Yamal?

«Es genial».