La geolocalización del móvil avala a Ancelotti: estuvo 210 días fuera de España y no tenía que tributar

Un análisis forense del teléfono móvil de Carlo Ancelotti ha revelado que el técnico italiano permaneció fuera de España durante al menos 210 días en 2015, lo que reforzaría su defensa en el caso que mantiene abierto con la Agencia Tributaria española. Tal como ha presenciado OKDIARIO, en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid de este miércoles, ha salido a la luz el informe pericial que respalda al entrenador del Real Madrid y tumba las pretensiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que representa al Ministerio de Hacienda.

La perito informática que realizó el análisis declaró ayer que «podemos acreditar que había pasado un total de 155 días durante el año 2015 en España», cifra que se sitúa por debajo del umbral de los 183 días que determina la residencia fiscal en territorio español. Los datos extraídos del teléfono móvil del entrenador, complementados con información documental como registros de pasaporte, movimientos de tarjetas de débito, facturas de hoteles, publicaciones en redes sociales y noticias de prensa, demuestran que Ancelotti estuvo principalmente en Canadá y Reino Unido tras su salida del Real Madrid.

«Descargamos los datos en su presencia. Estuvo presente todo el tiempo», explicó la perito sobre el procedimiento utilizado para extraer la información del dispositivo. «Hicimos copias y todos los procedimientos necesarios para garantizar la prueba», añadió, destacando que realizaron «una exposición completa de todo el teléfono» que incluía mensajes y coordenadas de geolocalización.

La clave del caso se centra en determinar si Ancelotti debía tributar como residente fiscal en España en 2015, año en que fue destituido como entrenador del Real Madrid el 29 de mayo. La legislación española establece que se considera residente fiscal a quien permanece en territorio español más de 183 días durante el año natural, y tanto el técnico como su mujer y dos hijos han declarado que abandonaron inmediatamente el país tras su cese. Ancelotti ha declarado que intuyó su cese en abril y entonces certificó su residencia en Londres junto a su mujer.

Mariann Barrena, esposa de Ancelotti, ratificó esta versión durante su testimonio: «Absolutamente no [pensamos en quedarnos], porque esto fue un invento de prensa [que Ancelotti quisiera pasar un año sabático en España]. Lo que la prensa no habla es de la humillación que pasa una persona cuando está despedida. Y al despedir al entrenador, los aficionados se vuelven muy malos y es una bofetada que uno entiende mal y uno quiere salir y no tiene ninguna gana de quedarse en el país».

El análisis de geolocalización determinó que tras su salida de España, Ancelotti sólo regresó en dos ocasiones durante 2015: «Un día suelto en septiembre y luego hay tres o cuatro días, creo que son desde el 19 de noviembre hasta el día 22 de noviembre, que precisamente coincide con la recogida de un premio», explicó la perito al tribunal.

Respaldo de los familiares

Los miembros de la familia Ancelotti también declararon de forma unánime sobre su salida de España. Davide Ancelotti, hijo del técnico y miembro de su cuerpo técnico en el Real Madrid, afirmó que tras el despido «me fui a hacer la mudanza a mitad de junio de 2015» con destino a Italia. Por su parte, la hijastra de Ancelotti, Chloe, confirmó que su madre y Carlo «volvieron a Londres después de ser despedido en mayo».

El caso también involucra la estructura fiscal utilizada por Ancelotti para gestionar sus derechos de imagen. Durante su declaración, el técnico italiano afirmó desconocer irregularidades en la sociedad Vapia, que utilizaba para percibir parte de su salario: «Para mí era la estructura donde me llegaba el 15% de mi salario. No tengo más que eso», manifestó. Ancelotti insistió en que «quería cobrar seis millones netos» y que no obtuvo ningún beneficio fiscal: «¿Qué ganaba usted a través de este sistema? Nada, hemos ganado nada».

Su esposa respaldó esta versión, señalando que «todos estos derechos de imagen ha sido algo muy raro, porque normalmente Carlo jamás hace nada con los derechos de imagen porque él no es un jugador que vende camisetas». Añadió que «ningún contrato antes de llegar aquí hablaba de derechos de imagen» y que «esto fue algo que cuando he ido ahora con este caso me he sorprendido porque no suele tener un entrenador algo de derechos de imagen, no es normal».

El juicio continúa este jueves con las declaraciones de otros peritos y los informes finales de las partes. El objetivo es acabar en el día pero si no fuera posible será el viernes por la mañana ya que Ancelotti tiene entrenamiento por la tarde.

La vista ha despertado gran interés mediático dada la relevancia del actual entrenador del Real Madrid, quien regresó al club blanco en 2021 tras su anterior etapa entre 2013 y 2015, período que está siendo investigado por las autoridades fiscales españolas. Más aún tras su victoria in extremis en la Copa del Rey, lo que ha permitido que el club blanco dispute otra final con el técnico italiano al frente.