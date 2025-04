Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, ha declarado este miércoles en el juicio en el que se le acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de los años 2014 y 2015. Ancelotti ha asegurado que nunca ha «pensado en defraudar» y que para él «estaba todo correcto» en relación a la acusación de la Fiscalía por defraudar algo más de un millón de euros en su primera etapa como residente en Madrid.

La Fiscalía solicita cuatro años y nueve meses de prisión por defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. La cantidad concreta se correspondería a 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014, con una cantidad correspondiente a 386.361 euros, y 2015, donde habría evadido 675.718 euros.

El juez ha preguntado a Ancelotti por sus ingresos por la cesión de sus derechos de imagen al Real Madrid, a lo que el técnico ha respondido: «Sólo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando».

En referencia a la cesión de los derechos de imagen, Ancelotti ha sostenido que cuando el Real Madrid se lo propuso «me puse en contacto con mi asesor inglés y después nunca entré en el tema porque todo me parecía correcto, no pensé que podía ser un fraude». El afamado entrenador ha reconocido que «si estoy aquí creo que las cosas no han sido tan correctas».

Ancelotti, tranquilo ante el juez

Pasadas las 9:30 horas del miércoles, Carlo Ancelotti llegaba puntual a la Audiencia Provincial de Madrid y aseguraba que no tenía previsto alcanzar un pacto con la Fiscalía, que le acusa de defraudar más de un millón de euros durante los ejercicios de 2014. Asimismo, el actual entrenador del Real Madrid, confiado de su inocencia, arribaba dispuesto a declarar, como minutos después ha hecho.

Acompañado de sus abogados y también de su mujer, Mariann Barrena, y de su hijo Davide, quienes han declarado como testigos, Carlo Ancelotti se enfrentaba a la declaración en el inicio del juicio en el que se le acusa por dos delitos contra la Hacienda Pública, por los que el Ministerio Público entiende que la deuda tributaria tuvo que ser cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo al igual que el recargo de apremio de 243.593 euros y otros 47.298 por intereses, y además de la referida pena el fiscal reclama a Ancelotti el pago de multas por un total de 3.186.237 euros.