Gavi sale reforzado del Clásico

Pese a la derrota del Barcelona en el Clásico en el último minuto, uno de los jugadores que más reforzado salió del conjunto azulgrana fue Gavi. El futbolista de Los Palacios volvió a demostrar que es capaz de frenar a uno de los jugadores más en forma del planeta en la actualidad (por no decir el que más) como lo es Jude Bellingham durante los 90 minutos.

Gavi terminó el partido hundido, con lágrimas en los ojos. Y es que Gavi vive cada encuentro al 110% y además es capaz de transmitir su carácter, garra y sentimiento culé al resto de sus compañeros. No tenía una tarea fácil, pues Xavi le encomendó la ardua labor de parar a Bellingham. Y la primera parte fue prácticamente suya. El ‘6’ culé fue una sombra del inglés, que estuvo desaparecido y desesperado de no poder encontrar los espacios que siempre solía encontrar. Y es que el bueno de Gavi se empleó al máximo para que el inglés no tuviera una tarde plácida en su primer Clásico como futbolista del Real Madrid.

En la segunda mitad salvó una ocasión que era medio gol de Bellingham. Era el minuto 53 de partido cuando el inglés estaba preparado para hacer el gol de la igualada, pero ahi estaba Gavi para seguir siendo un dolor de muelas para el ex del Dortmund.

Gavi es culé y lo vive como nadie. A sus 19 años, el centrocampista español se ha convertido en uno de los ídolos del barcelonismo. Siempre se vacía y se deja todo en el terreno de juego. Pese a que su forma de juego a veces roza los límites del reglamento, la actitud del de Los Palacios es incuestionable.

Tras el partido, Gavi era la cara visible del barcelonismo. Enfadado, frustrado por la derrota, el joven centrocampista mostraba ante los micrófonos su enfado y decepción por la derrota. «Muy malas sensaciones. Nos merecidos el partido de principio a fin. Una pena esas dos acciones. La Liga es muy larga y toca seguir», decía.

Pero es que Gavi tiene tan sólo 19 años. Pero ya es el líder del centro del campo del Barcelona. De hecho, Xavi se ha desecho en elogios hacia él en multitud de ocasiones. «Son detalles. El primer gol ha marcado la diferencia en el partido. No podemos estar así de empanados en estas acciones», añadía el futbolista español.

Guerrero del Barça

Además, Gavi fue el jugador de campo con más recuperaciones, un total de 9. Pero no solo eso, también fue el futbolista de todo el partido (incluidos jugadores del Real Madrid) con más duelos ganados, un total de 10. También fue el que más entradas exitosas protagonizó, un total de cuatro.

Eso en datos, pero en sensaciones, Gavi se volvió a dejar la piel con el objetivo de ayudar a su equipo lograr los tres puntos, aunque finalmente fue en vano. De ahí sus ojos vidriosos que se pudieron apreciar al finalizar el encuentro. Unas lágrimas que llegaron hasta el corazón de los culés y que no dudaron de agradecerle todo lo que está consiguiendo a su corta edad con la camiseta del Barcelona. Presente y futuro. Xavi Hernández tiene un tesoro en su equipo.