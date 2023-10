El dardo del Madrid al Barça tras el Clásico: «The Beatles siempre ha sido mi grupo favorito»

El Real Madrid lanzó un dardo con inteligencia al Barcelona en sus redes sociales tras la victoria en el Clásico de la Liga EA Sports por 1-2. Jude Bellingham decidió en la segunda parte remontando al eterno rival con un doblete espectacular. El nombre de pila de Bellingham siempre lleva un tiempo ligado al de la histórica canción del grupo británico The Beatles: Hey Jude.

Es por eso que el equipo madridista aprovechó la ocasión para publicar el siguiente mensaje en su cuenta oficial: «¡The Beatles siempre ha sido mi grupo favorito!». Y es que el Clásico, en cierta parte, estuvo marcado por la presencia de The Rolling Stones, incluso el Barça llegó a portar el icónico logo de la banda de Londres en el centro de su camiseta.

🎶 ¡The Beatles siempre ha sido mi grupo favorito! pic.twitter.com/GEAts3UECj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2023

La entidad blaugrana puso a la venta esta semana esta edición oficial de su equipación con unos precios muy elevados, pero las ventas fueron realmente altas. Además, dos de los componentes del grupo de rock acudieron al palco del Estadio Olímpico Lluís Companys en Montjuic, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Ronnie Wood.

Por tanto, el Madrid aprovechó la épica victoria en el campo de su eterno rival para devolvérsela con música al Barça. Esta vez no se entonó el Hey Jude de The Beatles, puesto que el encuentro se disputó en territorio culé, pero eso no impidió una nueva exhibición de Bellingham, que decidió el Clásico con sus dos goles.

Tchouaméni también se une

Aurélien Tchouaméni también se unió a la locura por Bellingham tras su exhibición en el Clásico. Su compañero en la medular publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Like A ‘Belling’ Stone». El francés también firmó una buena segunda parte en Montjuic y se encargó de parar todas las ofensivas del conjunto blaugrana, incapaz de hacer el segundo.

Like A Belling' Stone 😛 pic.twitter.com/7DRmqvA5l4 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) October 28, 2023

Doblete de Bellingham en el Clásico

El Madrid, que no estaba cuajando un buen partido, y cuyas ocasiones se podían contar con una mano, empató el Clásico contra el Barcelona gracias a un golazo de Jude Bellingham en el minuto 68. El británico se estrenó contra el eterno rival de la mejor manera posible, con un zapatazo que dejó alucinado a todos los que estaban en Montjuic y a los aficionados de cualquier parte del mundo.

En el minuto 92 de partido, Bellingham anotó su doblete con un gran remate a bocajarro para remontar el Clásico y darle la victoria al Madrid frente al Barcelona en un final de partido totalmente loco. El mediocentro británico ya suma 10 goles en el campeonato nacional, que son 13 en sus 13 partidos con la camiseta blanca si sumamos los de Europa.

«Buen día, ha sido un buen día, ni yo ni el equipo estuvo a su mejor nivel. Poco a poco comenzamos a meter presión a su campo y a su defensa. Mostramos fe y carácter y nos llevamos los tres puntos. Me encantan las remontadas, no bajamos los brazos y estoy muy contento», afirmaba el protagonista del Clásico en los micrófonos de Real Madrid Televisión.