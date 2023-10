El Clásico de Liga no quedó exento de polémica. Pese a que Gil Manzano llevó a cabo una gran actuación sobre el césped de Montjuic como árbitro del primer Clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid, las opiniones no quedaron al margen del encuentro. Uno de ellos fue por parte de Eduardo Iturralde González, ex árbitro de Primera División, que atacó nuevamente sin complejos al conjunto blanco y a los videos que lleva a cabo sobre las injusticias arbitrales en su canal de televisión.

Una de las acciones polémicas del partido fue a raíz de un agarrón de Tchouaméni sobre Araujo en el que Gil Manzano no lo consideró como penalti. Una acción en la que Iturralde González dejó su particular ‘perlita’ hacia el Real Madrid. «En el último segundo lo que protesta Araújo es que Tchouameni le tiene agarrado por encima. No es de penalti. Pero es uno de los agarrones que RMTV te hace 15 vídeos. Y sería al revés. Para mí le pone la mano por encima, pero no es penalti», comentó el ex árbitro.

«Lo que no puede un jugador es jugársela así, ya que si el árbitro le da por pitarlo, tampoco puedes protestarlo mucho», añadió sobre dicha acción. Además, el ex colegiado consideró que Gil Manzano realizó «un arbitraje excelente» en la primera parte.

Otra de las acciones en las que Gil Manzano puedo pedir penalti fue en una acción en la segunda parte entre Araujo y Camavinga. El uruguayo apuró y rozó el límite del reglamento con el francés, que acabó en el suelo, pero el árbitro del partido no consideró el penalti. «Nada, le pone Araújo el brazo y cuando lo nota, se deja caer. Es fútbol», dijo Iturralde.

«Partido desgraciado»

Por su parte, Xavi Hernández habló tras el partido y consideró que el partido había sido algo desgraciado: «Ha sido un partido desgraciado porque hemos merecido mucho más. Es injusta la victoria del Real Madrid hoy, cuando parece ya un empate. Ellos han sido efectivos y han tenido ocasiones al final. Pero es una pena. Hemos tenido claridad, hemos estado bien, ha sido una pena porque hemos hecho mucho más para poder hasta ganar el partido».

«Hemos tenido muchas ocasiones para el 2-0 en 60 minutos y ahí es cuando hay que sentenciar. Pero siendo positivos, hemos dado un paso adelante en el juego, hemos jugado bien y hemos merecido mucho más. Pero cuando no eres efectivo y perdonas, ante el Real Madrid pasan estas cosas», reconoció.

Xavi, visiblemente frustrado, lamentó la falta de pegada de su equipo. «La efectividad marca la diferencia y nos ha faltado continuidad al final. Y la jugada final es un control que no controla Modric y le cae a Bellingham. Detalles a mejorar. Pero en el juego hemos hecho un paso adelante, el resultado es muy malo», reiteró.

Sobre Jude Bellingham, el héroe del Real Madrid, aseguró que es un «gran futbolista» y que ha «marcado la diferencia». «Un tiro fuera del área, un zapatazo muy fuerte. Está en estado de gracia y hoy marca la diferencia la efectividad porque en el juego hemos merecido mucho más. Estamos frustrados, enfadaos y contrariados pero hay que seguir. Hemos dado un paso adelante y este es el camino», opinó.