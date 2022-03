Cada vez son más los deportistas que han cambiado sus botas, raquetas o equipaciones por las armas en Ucrania. La invasión rusa continúa, Putin sigue bombardeando ciudades y matando a militares y civiles, pero el pueblo ucraniano se resiste a rendirse. Un buen ejemplo es el de Alexander Dolgopolov, ex tenista que ha decidido volver a su tierra para tomar las armas y combatir contra el ejército ruso.

El ucraniano es uno de los grandes del tenis en su país, pues llegó a ser número 13 del mundo e incluso le ganó un partido a Rafa Nadal. Hace dos años decidió retirarse y colgar raqueta, y ahora la ha cambiado por las armas para defender a Ucrania de la invasión rusa. El propio Dolgopolov ha publicado en sus redes sociales su nuevo equipamiento de guerra y ha contado en primera persona lo que está viviendo.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

Tras estar en Turquía entrenando en campos de tiro, ya ha regresado a Ucrania, se ha enfundado el casco y el chaleco antibalas y ha cogido la AK-47 para unirse a la resistencia ucraniana: «¡Este es mi hogar y lo defenderemos con toda la gente que se quedó! La guerra me pilló en Turquía, llegué allí un día antes de que comenzara, trayéndome a mi hermana y a mi madre. He estado practicando tiro, tuve la suerte de que alguien que fue soldado profesional me enseñara».

«No soy Rambo en una semana, pero estoy bastante cómodo con las armas y puedo dar en la cabeza tres de cada cinco veces desde 25 metros», explica el ex tenista, que relata así su historia: «Tomamos algunos chalecos antibalas para nosotros y para el ejército, volamos a Zagreb, compramos todo lo que necesitábamos y manejamos a través de Europa, entramos a Ucrania por Polonia y, al fin, llegamos a Kiev».

«Antes eran raquetas y cuerdas, ahora esto», escribe refiriéndose a la fotografía en la que se ve un chaleco antibalas, un rifle de asalto, munición y un casco. «Este es mi hogar y lo defenderemos. ¡Con toda la gente que se quedó aquí! Siento mucho respeto por todos y mucho orgullo por lo unido que está el país bajo la presión de un dictador loco», finaliza.