La futbolista Alisha Lehmann desvela que un famoso le ofreció un dineral por una noche con ella

La jugadora del Aston Villa Alisha Lehmann es una de las más populares y virales del mundo. De hecho, fuera de los terrenos de juego no tiene rival, puesto que es la futbolista con más seguidores en las redes sociales, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Algo que le ha hecho ejercer de modelo e influencer en más de una ocasión y también a verse en situaciones más que comprometidas y nada agradables. Una de ellas, como ha reconocido en una reciente entrevista, es el ofrecimiento que le hizo un famoso en Miami por pasar una noche con ella.

La internacional suiza contó que durante una noche de fiesta, recibió una petición de un conocidísimo personaje, con el que había coincidido en una ocasión antes de esa noche, en la que le ofrecía 104.000 euros por pasar la noche con ella. «Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba», comenzó diciendo.

Prosiguió Alisha Lehmann contando lo sucedido y desveló la cantidad que le pusieron encima de la mesa: «Los mensajes provienen de una persona muy conocida. Anteriormente, nos habíamos encontrado en un evento. El mensaje al guardaespaldas decía: ‘Pagaré a Alisha 104.000 euros para pasar una noche con ella’».

También contó cuál fue su respuesta ante tal ofrecimiento. La popular jugadora reveló que rechazó la propuesta y que también se sorprendió porque se le ofreciera esa cantidad»Pero mi respuesta fue: «¡De ninguna manera! ¿Y sólo 104.000 euros?», relató la delantera del Aston Villa.

También desveló que «lo loco» es que aún guarda el mensaje en su teléfono: «Es un poco estúpido. No puedo revelar su nombre, pero es muy, muy conocido a nivel internacional».

Alisha Lehmann es una estrella

La jugadora del Aston Villa se ha asentado en la Women’s Super League inglesa, donde lleva jugando seis temporadas. En ellas, se ha consolidado como una auténtica estrella, puesto que acumula más de 15 millones de seguidores únicamente en Instagram. Su presencia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección de Suiza la llevó a obtener aún más relevancia, aunque su papel en la selección en aquella cita no fue el mejor posible, puesto que únicamente disputó 40 minutos, en los que no marcó ningún gol.

Suiza fue eliminada en octavos de final ante España, que goleó 5-1 en un encuentro en el que Alisha Lehmann no jugó. Sí que estuvo poco más de un mes después en Córdoba, donde se midieron ambas selecciones en la Liga de las Naciones y ella fue titular. Entonces fue titular en la contundente derrota de las helvéticas contra las campeonas del mundo por 5-0, ante la baja de Ramona Bachmann, principal estrella del equipo.

Precisamente, Bachmann fue su pareja. Las dos delanteras se conocían de coincidir en la selección de Suiza y comenzaron una relación sentimental que duró tres años. Tras ello, Alisha Lehmann, reconocida como bisexual, tuvo un noviazgo con un jugador del equipo masculino del Aston Villa. Se trata de Douglas Luiz, con el que estuvo poco menos de un año y del que se separó el pasado mes de noviembre.