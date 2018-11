Boca se niega a jugar la final de la Libertadores y acudirá al TAS

La CONMEBOL ha mantenido una reunión con los presidentes de River Plate y Boca Juniors en la que se ha decidido que la vuelta de la final de la Copa Libertadores prevista para el pasado fin de semana se juegue el 8 o 9 de diciembre fuera de Argentina. La sede todavía no se ha desvelado, pero lo que sí está claro es que la escuadra xeneize esperará el fallo del Tribunal de Disciplina y en caso de que falle a favor de River, Boca recurrirá al TAS.

“Hemos pedido las sanciones que hemos pedido por los incidentes que hubo. Espero que puedan actuar libres, que vean los antecedentes y jurisprudencias, y que se apeguen al derecho. Hay antecedentes suficientes para lo que pide Boca. Tengo que representar los intereses de mis socios. Presentamos vídeos, fotos y elementos. Vamos a esperar tranquilos para que puedan evaluar las pruebas”, explicó Daniel Angelici.

“Estoy convencido de que tenemos lo suficiente contra un equipo que juega en el torneo, y tiene diferentes sanciones. Va a agotar todas las instancias administrativas y el TAS, pero no nos precipitemos porque a lo mejor nos da la razón el Tribunal de Disciplina y no hay que llegar a eso. No tenemos en la cabeza jugar otra final. Si no estoy conforme tengo el derecho de apelar, y lo haré”, avisó el presidente de Boca.