Madrid cerró diciembre como la comunidad autónoma con más afiliados a la Seguridad Social de España, superando por primera vez a Cataluña pese a tener un millón menos de habitantes -situación que se ha consolidado en enero-. Pero, además, el sorpaso de la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso sobre Cataluña es aún más determinante una vez conocidos los datos de cierre de diciembre de empleo público. Porque el sorpaso se ha producido incluso sin contar a los funcionarios, el empleo público, que diferentes actores de Cataluña lo han situado siempre como una ventaja para Madrid.

Así lo señaló en un informe de marzo pasado el Círculo de Economía que preside Jaume Guardiola. Este organismo señaló en este informe la ventaja de Madrid al disfrutar de la concentración de infraestructuras estratégicas y que «la Comunidad de Madrid se beneficia de una concentración desproporcionada del empleo público estatal».

El Círculo de Economía subrayó que en Madrid estaban todos los ministerios y otros organismos públicos dependientes de la Administración central, que daban empleo a Madrid y no a otras zonas de España.

En el momento de la publicación de dicho informe, Madrid aún no había superado a Cataluña en ocupados, aunque ya estaba a un sólo paso. Ese sorpaso se ha producido en diciembre de 2025. Y se ha producido incluso en empleo privado, es decir, eliminando de la ecuación los empleados públicos.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) -actualizados recientemente-, Cataluña cerró 2025 con 496.300 empleados públicos, cifra superior a los 485.800 de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, Cataluña superó incluso en funcionarios a Madrid, pese a estar en esta región los ministerios y otros organismos dependientes.

Según los datos de la Seguridad Social, en diciembre Cataluña sumó 3,87 millones de afiliados totales, frente a los 3,88 de Madrid. Ya hubo sorpaso a nivel general, pero también en empleo privado -sin contar los empleados públicos-: 3,37 millones Cataluña, 3,39 millones la Comunidad de Madrid.

Los datos de empleo público echan por tierra otro de los argumentos del nacionalismo catalán para criticar las políticas de los gobiernos de la Comunidad de Madrid. A cierre de 2025 tienen más empleados públicos que Madrid, fruto de su estrategia de duplicar los organismos de la Administración central; y Madrid supera a Cataluña en número de ocupados incluso sin contar a los funcionarios.

De momento, Cataluña sólo supera a Madrid en un apartado: el número de autónomos. La región que gobierna ahora Salvador Illa (PSC) supera los 570.000 autónomos mientras que Madrid suma 438.000.

Este nuevo sorpaso de Madrid a Cataluña se produce después de que la región gobernada ahora por Ayuso adelantara a la de Illa en PIB. Madrid ya es la región con más PIB de España y la que más aporta a la solidaridad con el resto de las regiones. Ahora es también la que más ocupados tiene, incluso sin contar a los funcionarios.

Además, en estos momentos el Gobierno central ha pactado sólo con Cataluña un nuevo sistema de financiación autonómica y ha anunciado que quiere aprobar leyes nacionales que diluyan las rebajas de impuestos de Madrid, principalmente, a la que acusa de dumping fiscal. Incide en la acusación de Cataluña de que las rebajas fiscales que ofrece Madrid alientan la competencia desleal.