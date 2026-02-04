Las continuas modificaciones de la velocidad en diferentes tramos ferroviarios que ha establecido Adif con el objetivo de evitar más accidentes como el de Adamuz están causando grandes demoras y retrasos en los trenes de todas las compañías. En concreto, en el caso de Iryo, fuentes cercanas a la situación señalan que «actualmente, hay retrasos en algunos trenes que pueden ir desde una hora y media a dos horas, como consecuencia de las restricciones de velocidad que está imponiendo Adif».

Actualmente, los mayores retrasos se están produciendo en los trenes que van de Madrid a Barcelona. La causa es que Adif ha establecido limitaciones temporales de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, reduciéndola a 160 km/h en varios tramos debido a problemas de infraestructura.

Igualmente, a esta situación se le suma la petición de Adif a las compañías ferroviarias de reducir sus servicios. El gestor de la infraestructura ha solicitado a Renfe, Ouigo e Iryo que supriman los últimos servicios de su jornada diaria en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La finalidad, ha explicado la compañía, es disponer de tiempo para realizar el mantenimiento de la infraestructura durante el horario nocturno. Esto podrá permitir a los equipos de mantenimiento de Adif realizar las tareas cuando no circulen servicios comerciales.

La situación sigue siendo muy complicada en los trenes de Rodalies, ya que durante la tarde del martes han continuado los retrasos generalizados. No obstante, la situación se ha complicado más por los problemas que han afectado a toda la red después de las incidencias en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif que han obligado a detener dos veces el paso de los trenes.

De esta forma, la R11 entre Barcelona y Portbou, la R16 y la R17 entre Barcelona y Tortosa y entre Barcelona y Salou-Portaventura han acumulado durante el martes retrasos de más de una hora. Mientras que en las líneas que unen Barcelona con el área metropolitana, la R1, la R2 y la R4, los trenes han pasado con más de 30 minutos de retraso.

Huelga de trenes en el mes de febrero

Otro de los problemas que afecta al sector ferroviario español es la próxima huelga. Las organizaciones sindicales USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado huelga en Renfe y Adif para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, por lo que se unen y secundan los paros ya convocados por Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Asimismo, la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, es decir, además de a los trenes de Renfe, también a los de Iryo y Ouigo.

De esta forma, la huelga afectaría a todo el sistema ferroviario de Adif y Renfe, ya que se han unido las secciones sindicales de USO, UGT y CCCO en la empresa especializada en la gestión de servicios Serveo, que presta servicios de atención al cliente y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, servicios en tierra y oficinas de Adif. Todos estos servicios han presentado convocatoria de huelga y solicitud de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), para exigir medidas de seguridad y formación real para la ejecución de su actividad.