Archivan el caso de hijo del creador de ‘Gran Hermano’ acusado de dar una paliza a su ex novia en Ibiza

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza ha acordado el archivo definitivo de la causa abierta contra el ciudadano holandés Johnny de Mol, hijo del conocido empresario y productor televisivo John de Mol, creador del programa Gran Hermano. El acusado había sido señalado por presuntamente haber agredido de forma violenta a quien entonces era su pareja sentimental durante la celebración de una boda a la que ambos asistieron en la isla en mayo del año 2015.

La denunciante, la empresaria de origen iraní Shima Kaes, aseguró en su momento haber sido víctima de malos tratos y agresiones físicas mientras ambos se encontraban alojados en un hotel de Ibiza. Según su relato, la supuesta paliza que recibió fue de extrema gravedad, hasta el punto de que, siempre según su versión, llegó a temer seriamente por su vida tras el altercado ocurrido en la habitación del hotel.

Los hechos fueron denunciados inicialmente en Holanda, país de origen del acusado. Sin embargo, tras analizar el caso, la Fiscalía holandesa concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación penal contra Johnny de Mol, por lo que decidió desestimar la denuncia y archivar el procedimiento en el año 2025.

Posteriormente, el asunto llegó a los tribunales españoles. Ahora, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa. La decisión judicial se produce después de que el tribunal aceptara la petición presentada por el abogado de reconocido prestigio y defensor del acusado, Jaime Campaner, quien solicitó el archivo del procedimiento basándose en una garantía fundamental del derecho penal: el principio que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

Además de este argumento, el tribunal ibicenco también ha considerado que el supuesto delito estaría prescrito. Según recoge el auto judicial, entre la fecha en la que habrían ocurrido los hechos, en mayo de 2015, y el momento en que se interpuso la querella en España, en octubre de 2021, transcurrió un plazo superior a los cinco años que establece el Código Penal para este tipo de delitos.

En relación con las posibles lesiones, la esposa del padre de la denunciante declaró que, tras el incidente ocurrido en el hotel, no apreció heridas, golpes ni señales visibles de agresión en la mujer. No obstante, un amigo de la querellante sí afirmó haberla visto posteriormente con “morados en la cara”, tal y como recoge el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico.

Johnny de Mol es hijo de John de Mol, uno de los empresarios más influyentes del sector audiovisual en Europa. Es el creador del formato Gran Hermano, además de cofundador de la productora Endemol y propietario de Talpa Network, un importante grupo mediático con canales de televisión, emisoras de radio y diversas productoras audiovisuales.