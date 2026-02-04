El PSOE balear acusa a Prohens de plegarse a Feijóo tras 10 años obedeciendo a pies juntillas a Pedro Sánchez

El portavoz adjunto del PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha afeado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que firmara, junto al resto de barones regionales del PP, la bautizada como ‘Declaración de Zaragoza’ como muestra de su rechazo al sistema de financiación planteado por Hacienda y que este, sin embargo, no contemple las reivindicaciones de Baleares.

«¿Priorizarán en algún momento los intereses de Baleares por encima de la estrategia de partido y acordarán con el Gobierno el nuevo sistema de financiación?», se ha preguntado el socialista.

Cuestión que plantea el PSOE sin tener en cuenta que durante los últimos 10 años los diputados y senadores baleares han cumplido a pies juntillas los deseos de Pedro Sánchez votando siempre con el grupo parlamentario, fueran beneficiosos o no para Baleares.

La única vez que los socialistas de Baleares rompieron la disciplina de voto en el Congreso fue también para apoyar a Pedro Sánchez en la votación de investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016. Siguieron la doctrina sanchista del «no es no». Pere Joan Pons y Sofía Hernanz figuraban entre los 15 diputados socialistas díscolos que votaron NO a la investidura desobedeciendo al partido y enfrentándose a una multa de 600 euros.

Ni antes ni durante los 10 años que han pasado después, ningún diputado o senador socialista se ha desmarcado en Madrid de los postulados del partido, haciendo seguidismo absoluto y sin mostrar acuerdo o desacuerdo alguno sobre medidas que podían no ser beneficiosas para Baleares.

Ahora en el PSOE balear afean a Prohens que estampara su firma en la Declaración de Zaragoza contra el nuevo modelo de financiación autonómica.

Precisamente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en rechazar la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, criticando que no tiene en cuenta ninguna de las reivindicaciones de Baleares y que ataca la autonomía fiscal.

«Por aquí no pasaremos, se ha acabado», ha manifestado en la sesión de control al Govern del pleno de este martes.

La líder del Ejecutivo ha asegurado que defenderá los intereses y criterios que benefician a Baleares. «Les aseguro que nos encontrarán de frente», ha zanjado, agregando que «siempre pagan los mismos y se benefician los mismos», en referencia en el último caso a Catalunya.