The Best FIFA 2018

Gala de los premios The Best 2018 de la FIFA

Sigue la entrega de los premios The Best en directo que organiza la FIFA Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah optan a hacerse con el Premio de Mejor Jugador del Año, The Best 2018 de la FIFA. El premio The Best al Mejor Portero será para Thibaut Courtois, Hugo Lloris o Kasper Schmeichel.