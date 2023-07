Las redes sociales arden con el nuevo tema de José Manuel Pinto Ex portero del Barcelona y del Celta, con el que fue Zamora Ahora es cantante y profesor de aerobic y zumba

Las redes sociales arden con el nuevo tema de José Manuel Pinto, ex portero del Barcelona e íntimo amigo de Messi. El que también fuera guardameta del Celta, club con el que fue Zamora una temporada, ahora es cantante de reguetón y profesor de aerobic. Sus vídeos no tienen desperdicio y los aficionados al fútbol alucinan con la nueva versión del ex arquero andaluz.