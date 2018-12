Con Ferrari bastante descontento con el rendimiento de Sebastian Vettel, los rumores sobre un hipotético regreso de Fernando Alonso a la Scuderia resuenan en Italia. El español no competirá en Fórmula 1 en 2019, pero todo está abierto para 2020. Y una opción es Ferrari, tal y como admitió el ex director del equipo Stefano Domenicali.

“Sería una gran historia, pero es algo que no debe ser forzado porque podría no salir bien. Pero si en el futuro toma esa decisión, ¿por qué no? De todas formas, depende de si Fernando vuelve y de las personas que tienen que decidirlo. Dejo esa decisión a ellos, y hay que tener en cuenta que no sólo depende de Ferrari: también depende de Fernando”, comentó en una entrevista Auto Bild.

Por otro parte, Domenicali quiso quitarle la fama de conflictivo que le han puesto a Fernando Alonso en los últimos años. “Para ser sincero, cuando trabajamos con este tipo de personalidades, con tanto talento… no se puede decir si es difícil o no. Tenemos que tener en cuenta que es una gran personalidad y un personaje público. Lo único que puedo decir es que Alonso era muy fuerte, estaba muy motivado y quería conseguir muchas cosas. Más allá de eso, si te soy sincero, decir que es controvertido es totalmente incorrecto”, aseveró.

Finalmente, el piloto admitió que siente admiración por Fernando Alonso y la manera en que decidió irse de Ferrari. “Tengo mucho respeto por las personas que toman este tipo de decisiones y tanto si dijera que sí o que no, se podría interpretar de otra forma. Pero he de decir que todo en la vida tiene un inicio y un fin. No obstante, la forma en la que terminó la historia no fue del todo agradable o la mejor, pero al fin y al cabo fue como sucedió”, dijo.

“Tenemos que recordar los buenos momentos que Alonso y Ferrari vivieron juntos y estoy seguro de que así es como Fernando guarda esta época en su corazón y en su mente”, zanjó.