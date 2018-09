Raikkonen asegura que se enteró en Monza de que no seguiría en Ferrari

Kimi Raikkonen, que abandonará Ferrari al final de la temporada para militar en Sauber, ha sido preguntado en rueda de prensa por los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. El finlandés no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de su futuro y deja claro que la decisión de abandonar la Scuderia no ha sido suya, pero que se adapta “a las decisiones de los demás”.

“No ha sido mi decisión, me adapto a las decisiones de los demás y este ha sido el resultado, ¿por qué no me voy a ir a Sauber?”, dijo el campeón del mundo de Fórmula 1 en 2007. No contento con esto, Raikkonen, prosiguió con sus dardos sarcásticos, en esta ocasión contra la prensa al ser preguntado si quería ir o no a Sauber: “No, estoy aquí para jugar con vosotros y voy a pasar dos años infeliz por vosotros”.

El todavía piloto de Ferrari asegura que no se arrepiente de haber fichado por Sauber: “Hay muchas diferencias ahora, veremos en el futuro. No se qué va a suceder con Sauber, sólo podemos estimar que ocurrirá la semana que viene. Tengo mis razones para ir y es suficiente para mi y no me importa lo que piensen otros. Estoy contento con mis razonamientos”.

Kimi ha empezado a disparar hasta quedarse sin balas, pero en el camino ha desvelado cuando se enteró de que no iba a continuar en Ferrari la próxima temporada, “en Monza lo supe”. Además reconoce que no tenía pensado ir a Sauber, pero que ahora podría terminar allí su carrera. “Nunca se sabe que es lo que va a pasar. Ha sido una coincidencia, no ha habido planes para que todo acabara del modo que lo ha hecho. Hay una gran posibilidad de que acabe mi carrera en Sauber”.